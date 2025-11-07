https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/istanbulda-suya-zam-gundemde-iski-genel-kurulu-toplanacak-1100822758.html

İstanbul'da suya zam gündemde: İSKİ Genel Kurulu toplanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, “2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri” ile “su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife tekliflerini” görüşmek üzere genel kurul çağrısı yaptı. Kasım ayında yapılması planlanan genel kurul için teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisine gönderildi.İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, meclis üyelerine gönderdiği bilgilendirme yazısında, İSKİ Genel Kurulu’nun ilk birleşiminin 10 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane’deki Belediye Başkanlık Binası’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.Gündemde su tarifeleri ve bütçe varGenel kurulun gündeminde sadece su zammı değil, yatırım ve performans programı, İSKİ’nin bütçesi ve hisse satışları da bulunuyor. Toplantıda, 2026 yılına ilişkin su fiyatları ile birlikte kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli için de yeni tarifeler belirlenmesi bekleniyor.İstanbul’da suya her ay otomatik zam uygulanıyorİstanbul’da su tarifeleri halihazırda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak belirleniyor. İBB Meclisi’nin 20 Kasım 2024 tarihli kararıyla, suya her ay TÜFE ile Yİ-ÜFE oranlarının ortalaması kadar otomatik zam uygulanmaya başlanmıştı.Buna ek olarak, Meclis’in 14 Mayıs 2025 tarihli oturumunda, TÜFE ve Yİ-ÜFE zammına ilave yüzde 10 artış kararı alınmıştı.

