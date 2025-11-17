https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ingilterenin-cevrimici-guvenlik-yasasi-tartismalari-kuresel-dijital-haklar-icin-kritik-esik--1101060531.html

İngiltere’nin ‘Çevrimiçi Güvenlik Yasası’ tartışmaları: Küresel dijital haklar için kritik eşik’

İngiltere’nin ‘Çevrimiçi Güvenlik Yasası’ tartışmaları: Küresel dijital haklar için kritik eşik’

Sputnik Türkiye

‘Çocukları koruma’ iddiasıyla çıkarılan yasa, uygulamada Gazze görüntülerinin sansürlenmesinden kullanıcıların izlenebilirliğinin artmasına kadar ciddi bir dijital hak ihlali tartışmalarını tetikledi. Detaylar haberde...

2025-11-17T12:52+0300

2025-11-17T12:52+0300

2025-11-17T12:52+0300

görüş

i̇ngiltere

çevrimiçi güvenlik yasası

online safety act

gözetleme

siber güvenlik

haberler

türkiye

gazze

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101059881_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2ff1142141ad7cb96be96d753813d42a.jpg

İngiltere’de temmuz sonunda yürürlüğe giren Online Safety Act (Çevrimiçi Güvenlik Yasası) , resmi anlatıya göre çocukları zararlı içerikten koruma gerekçesiyle yola çıktı. Ancak yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte sosyal medya platformlarında özellikle Gazze’deki saldırılara ilişkin görüntüler İngiltere kullanıcılarına uyarı ekranları ve yaş kısıtlamalarıyla gösterilmeye başladı, sansürlendi ve bu içerikler kaldırıldı. İngiltere’nin adımı, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin benzer yasaları gündemine aldığı bir döneme denk geliyor. Uzmanlara göre bu nedenle tartışma sadece İngiltere’yle sınırlı değil. ‘Daha fazla izlenebilir hale getiriyor’ Bilişim hukuku uzmanı ve Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır, yasanın temel sorununu ‘devletin çocuk koruma retoriğini kullanarak çevrimiçi alanı daha sıkı kontrol altına alması' olarak tanımlıyor. Çayır, “Bu yasa, görünürde güvenlik sağlıyor ama gerçekte kullanıcıları daha fazla izlenebilir hale getiriyor” diyor ve ekliyor: ‘Özgürlüğü tehdit eden gözetim kavramı’ Yasa, düzenleyici kurum Ofcom’a sosyal medya, arama motorları ve yetişkin içerik siteleri üzerinde geniş yetkiler tanıyor. Büyük platformların ‘Kategori 1’ kapsamına alınmasıyla kimlik doğrulama ve yaş kontrolü gibi zorunluluklar devreye giriyor. Çayır’a göre bu yaklaşım, “internette anonimliği zayıflatan ve ifade özgürlüğünü tehdit eden bir gözetim katmanı” yaratıyor. En çok eleştirilen noktaysa ‘zararlı içerik’ kavramının belirsizliği. Çayır, “Bu kadar geniş bir tanım, geçmişte pek çok ülkede eleştirel gazetecilikten muhalif görüşlere kadar her türlü ifadeyi baskılamak için kullanıldı. Burada da aynı risk geçerli” diye konuşuyor. Veri güvenliği tehlikesi Yasanın yaş doğrulama sistemlerine dayanan yapısının veri güvenliği açısından da ciddi sorunlar doğurduğunu belirten Çayır, “Kimlik belgelerinin büyük ölçekli sızıntılarda internete yayıldığını defalarca gördük. Böyle bir sistemin güvenli olacağını varsaymak gerçekçi değil” diyor Çayır, çözümün daha fazla kontrol değil, “dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi, ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ve topluluk temelli denetim mekanizmalarının desteklenmesi” olduğunu vurguluyor. Ona göre, “Güvenlik iddiası hiçbir zaman temel özgürlükleri sınırlamanın gerekçesi olamaz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ingilterede-siginmacilarin-davalari-icin-mucevherlerine-veya-diger-degerli-esyalarina-el-konulmasi-1101056858.html

i̇ngiltere

gazze

almanya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Pınar Tarcan Solak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg

Pınar Tarcan Solak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Pınar Tarcan Solak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg

ingiltere, online safety act, dijital, haklar, çevrimiçi güvenlik, haberler, bilişim, bilişim hukuku, alternatif bilişim derneği, avukat, faruk çayır, bilişim haberleri