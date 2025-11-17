https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ingilterenin-cevrimici-guvenlik-yasasi-tartismalari-kuresel-dijital-haklar-icin-kritik-esik--1101060531.html
İngiltere’nin ‘Çevrimiçi Güvenlik Yasası’ tartışmaları: Küresel dijital haklar için kritik eşik’
İngiltere’nin ‘Çevrimiçi Güvenlik Yasası’ tartışmaları: Küresel dijital haklar için kritik eşik’
Sputnik Türkiye
‘Çocukları koruma’ iddiasıyla çıkarılan yasa, uygulamada Gazze görüntülerinin sansürlenmesinden kullanıcıların izlenebilirliğinin artmasına kadar ciddi bir dijital hak ihlali tartışmalarını tetikledi. Detaylar haberde...
2025-11-17T12:52+0300
2025-11-17T12:52+0300
2025-11-17T12:52+0300
görüş
i̇ngiltere
çevrimiçi güvenlik yasası
online safety act
gözetleme
siber güvenlik
haberler
türkiye
gazze
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101059881_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2ff1142141ad7cb96be96d753813d42a.jpg
İngiltere’de temmuz sonunda yürürlüğe giren Online Safety Act (Çevrimiçi Güvenlik Yasası) , resmi anlatıya göre çocukları zararlı içerikten koruma gerekçesiyle yola çıktı. Ancak yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte sosyal medya platformlarında özellikle Gazze’deki saldırılara ilişkin görüntüler İngiltere kullanıcılarına uyarı ekranları ve yaş kısıtlamalarıyla gösterilmeye başladı, sansürlendi ve bu içerikler kaldırıldı. İngiltere’nin adımı, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin benzer yasaları gündemine aldığı bir döneme denk geliyor. Uzmanlara göre bu nedenle tartışma sadece İngiltere’yle sınırlı değil. ‘Daha fazla izlenebilir hale getiriyor’ Bilişim hukuku uzmanı ve Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır, yasanın temel sorununu ‘devletin çocuk koruma retoriğini kullanarak çevrimiçi alanı daha sıkı kontrol altına alması' olarak tanımlıyor. Çayır, “Bu yasa, görünürde güvenlik sağlıyor ama gerçekte kullanıcıları daha fazla izlenebilir hale getiriyor” diyor ve ekliyor: ‘Özgürlüğü tehdit eden gözetim kavramı’ Yasa, düzenleyici kurum Ofcom’a sosyal medya, arama motorları ve yetişkin içerik siteleri üzerinde geniş yetkiler tanıyor. Büyük platformların ‘Kategori 1’ kapsamına alınmasıyla kimlik doğrulama ve yaş kontrolü gibi zorunluluklar devreye giriyor. Çayır’a göre bu yaklaşım, “internette anonimliği zayıflatan ve ifade özgürlüğünü tehdit eden bir gözetim katmanı” yaratıyor. En çok eleştirilen noktaysa ‘zararlı içerik’ kavramının belirsizliği. Çayır, “Bu kadar geniş bir tanım, geçmişte pek çok ülkede eleştirel gazetecilikten muhalif görüşlere kadar her türlü ifadeyi baskılamak için kullanıldı. Burada da aynı risk geçerli” diye konuşuyor. Veri güvenliği tehlikesi Yasanın yaş doğrulama sistemlerine dayanan yapısının veri güvenliği açısından da ciddi sorunlar doğurduğunu belirten Çayır, “Kimlik belgelerinin büyük ölçekli sızıntılarda internete yayıldığını defalarca gördük. Böyle bir sistemin güvenli olacağını varsaymak gerçekçi değil” diyor Çayır, çözümün daha fazla kontrol değil, “dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi, ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ve topluluk temelli denetim mekanizmalarının desteklenmesi” olduğunu vurguluyor. Ona göre, “Güvenlik iddiası hiçbir zaman temel özgürlükleri sınırlamanın gerekçesi olamaz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ingilterede-siginmacilarin-davalari-icin-mucevherlerine-veya-diger-degerli-esyalarina-el-konulmasi-1101056858.html
i̇ngiltere
gazze
almanya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101059881_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9bc4b54378d8b4d5ca2e8fcc47eebcdc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
ingiltere, online safety act, dijital, haklar, çevrimiçi güvenlik, haberler, bilişim, bilişim hukuku, alternatif bilişim derneği, avukat, faruk çayır, bilişim haberleri
ingiltere, online safety act, dijital, haklar, çevrimiçi güvenlik, haberler, bilişim, bilişim hukuku, alternatif bilişim derneği, avukat, faruk çayır, bilişim haberleri
İngiltere’nin ‘Çevrimiçi Güvenlik Yasası’ tartışmaları: Küresel dijital haklar için kritik eşik’
Özel
Çocukları koruma’ iddiasıyla çıkarılan yasa, uygulamada Gazze görüntülerinin sansürlenmesinden kullanıcıların izlenebilirliğinin artmasına kadar ciddi hak ihlali tartışmalarını tetikledi. Sputnik Türkiye’ye konuşan bilişim hukuku uzmanı Avukat Faruk Çayır, bunu ‘küresel çapta bir eşik’ olarak niteliyor.
İngiltere’de temmuz sonunda yürürlüğe giren Online Safety Act (Çevrimiçi Güvenlik Yasası) , resmi anlatıya göre çocukları zararlı içerikten koruma gerekçesiyle yola çıktı.
Ancak yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte sosyal medya platformlarında özellikle Gazze’deki saldırılara ilişkin görüntüler İngiltere kullanıcılarına uyarı ekranları ve yaş kısıtlamalarıyla gösterilmeye başladı, sansürlendi ve bu içerikler kaldırıldı.
İngiltere’nin adımı, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin benzer yasaları gündemine aldığı bir döneme denk geliyor. Uzmanlara göre bu nedenle tartışma sadece İngiltere’yle sınırlı değil.
‘Daha fazla izlenebilir hale getiriyor’
Bilişim hukuku uzmanı ve Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır, yasanın temel sorununu ‘devletin çocuk koruma retoriğini kullanarak çevrimiçi alanı daha sıkı kontrol altına alması' olarak tanımlıyor.
Çayır, “Bu yasa, görünürde güvenlik sağlıyor ama gerçekte kullanıcıları daha fazla izlenebilir hale getiriyor” diyor ve ekliyor:
Mesele sadece İngiltere’yi ilgilendirmiyor. Hepimizi etkileyen küresel bir dijital haklar sorunuyla karşı karşıyayız.
‘Özgürlüğü tehdit eden gözetim kavramı’
Yasa, düzenleyici kurum Ofcom’a sosyal medya, arama motorları ve yetişkin içerik siteleri üzerinde geniş yetkiler tanıyor. Büyük platformların ‘Kategori 1’ kapsamına alınmasıyla kimlik doğrulama ve yaş kontrolü gibi zorunluluklar devreye giriyor.
Çayır’a göre bu yaklaşım, “internette anonimliği zayıflatan ve ifade özgürlüğünü tehdit eden bir gözetim katmanı” yaratıyor. En çok eleştirilen noktaysa ‘zararlı içerik’ kavramının belirsizliği.
Çayır, “Bu kadar geniş bir tanım, geçmişte pek çok ülkede eleştirel gazetecilikten muhalif görüşlere kadar her türlü ifadeyi baskılamak için kullanıldı. Burada da aynı risk geçerli” diye konuşuyor.
Yasanın yaş doğrulama sistemlerine dayanan yapısının veri güvenliği açısından da ciddi sorunlar doğurduğunu belirten Çayır, “Kimlik belgelerinin büyük ölçekli sızıntılarda internete yayıldığını defalarca gördük. Böyle bir sistemin güvenli olacağını varsaymak gerçekçi değil” diyor
Çayır, çözümün daha fazla kontrol değil, “dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi, ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ve topluluk temelli denetim mekanizmalarının desteklenmesi” olduğunu vurguluyor. Ona göre, “Güvenlik iddiası hiçbir zaman temel özgürlükleri sınırlamanın gerekçesi olamaz.”