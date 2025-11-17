https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ibb-meclisinde-20-ilcenin-2026-yili-butcesi-onaylandi-1101064654.html
İBB Meclisinde 20 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı
İBB Meclisinde 20 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Adalar, Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt ve Fatih'in de aralarında bulunduğu toplam 20 ilçenin 2026 yılına... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T15:30+0300
2025-11-17T15:30+0300
2025-11-17T15:30+0300
ekonomi̇
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb meclisi
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185251_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6298896f2d74fa6eebc9f488c236d3a6.jpg
İBB Meclisinde 20 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı.İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste, 20 ilçe belediyesinin 2026'ya ait "mali yılı bütçesi" de görüşüldü.Bu kapsamda belediyelerin bütçeleri gündeme geldi:Toplam 20 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/istanbulda-en-fazla-konut-satisi-olan-ilceler-belli-oldu-metrekare-fiyati-26-bin-500-tlden-basliyor-1101064109.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185251_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93c9295d48386bce84c31ad1136fe6ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul
İBB Meclisinde 20 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Adalar, Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt ve Fatih'in de aralarında bulunduğu toplam 20 ilçenin 2026 yılına ilişkin bütçesi kabul edildi.
İBB Meclisinde 20 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı.
İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, 20 ilçe belediyesinin 2026'ya ait "mali yılı bütçesi" de görüşüldü.
Bu kapsamda belediyelerin bütçeleri gündeme geldi:
Adalar Belediyesinin
657 milyon lira
Arnavutköy Belediyesinin
9 milyar 972 milyon lira
Ataşehir Belediyesinin
9 milyar 100 milyon lira
Avcılar Belediyesinin
5 milyar 500 milyon lira
Bağcılar Belediyesinin
9 milyar 850 milyon lira
Bahçelievler Belediyesinin
9 milyar 500 milyon lira
Bakırköy Belediyesinin
6 milyar 400 milyon lira
Başakşehir Belediyesinin
11 milyar 500 milyon lira
Bayrampaşa Belediyesinin
5 milyar 384 milyon lira
Beşiktaş Belediyesinin
5 milyar 887 milyon lira
Beykoz Belediyesinin
9 milyar 735 milyon lira
Beylikdüzü Belediyesinin 6 milyar 600 milyon lira
Beyoğlu Belediyesinin 5 milyar 970 milyon lira
Büyükçekmece Belediyesinin 6 milyar 600 milyon lira
Çatalca Belediyesinin 2 milyar 372 milyon lira
Çekmeköy Belediyesinin 6 milyar 150 milyon lira
Esenler Belediyesinin 9 milyar 250 milyon lira
Esenyurt Belediyesinin 12 milyar 715 milyon lira
Eyüpsultan Belediyesinin 10 milyar 225 milyon lira
Fatih Belediyesinin 8 milyar 947 milyon lira
Toplam 20 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kabul edildi.