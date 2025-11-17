Türkiye
Güneş'teki gibi patlama ilk kez başka bir yıldızda tespit edildi: Atmosferi tamamen yok edebilecek kadar güçlü
Gökbilimciler, ilk kez Güneş Sistemi'nin dışında bir yıldızda Güneş patlamasına benzer bir patlama kaydedildiğini duyurdu. Patlamanın komşu gezegenin... 17.11.2025
Gökbilimciler, Güneş Sistemi'nin dışında olan StKM 1-1262 adı verilen bir yıldızın koronal kütle atımına (CME) benzer şekilde patlama yaşandığını duyurdu. Koronal kütle atımı Güneş'te meydana gelen ve Dünya'ya genelde kuzey ışıkları olarak yansıyan bir gök olayı olarak biliniyor. Dünya’dan yaklaşık 130 ışık yılı uzaklıktaki kırmızı cüce yıldız StKM 1-1262’den fırlayan dev bir plazma bulutu tespit edildiği açıklandı. Bu patlamanın Güneş patlamalarından daha fazla güçlü olduğunu ifade eden bilim insanları, "Yıldız, son derece manyetize olmuş kaynayan bir plazma kazanı gibi davranıyor. Bu patlama, Güneş’in üretebileceğinin 10 ila 100 bin katı güçte” ifadelerini kullandı. Yıldızdan fırlatılan yoğun ve hızlı madde patlamasının, yakın yörüngedeki bir gezegenin atmosferini yok edebilecek kadar güçlü olduğu belirtiliyor. Çalışmaya göre StKM 1-1262 yldızı 20 kat daha hızlı dönüyor ve 300 kat daha güçlü olduğu tahmin edilen bir manyetik alana sahip.Bilim insanları, tip II yıldız radyo patlamasının net bir şekilde tespit edilmesinin, diğer yıldızlardan koronal kütle atımlarının bir göstergesi olarak uzun zamandır arandığını belirtiyor.Bir yıldız tarafından uzaya fırlatıldığında koronal kütle atımları, korona adı verilen dış yıldız atmosferinden geçerken bir radyo dalgası patlaması yaratır.
10:50 17.11.2025
Güneş'te Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde
Güneş'te Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© İHA
Gökbilimciler, ilk kez Güneş Sistemi'nin dışında bir yıldızda Güneş patlamasına benzer bir patlama kaydedildiğini duyurdu. Patlamanın komşu gezegenin atmosferini tamamen yok edebilecek güçte olduğu kaydedildi.
Gökbilimciler, Güneş Sistemi'nin dışında olan StKM 1-1262 adı verilen bir yıldızın koronal kütle atımına (CME) benzer şekilde patlama yaşandığını duyurdu. Koronal kütle atımı Güneş'te meydana gelen ve Dünya'ya genelde kuzey ışıkları olarak yansıyan bir gök olayı olarak biliniyor.
Dünya’dan yaklaşık 130 ışık yılı uzaklıktaki kırmızı cüce yıldız StKM 1-1262’den fırlayan dev bir plazma bulutu tespit edildiği açıklandı. Bu patlamanın Güneş patlamalarından daha fazla güçlü olduğunu ifade eden bilim insanları, "Yıldız, son derece manyetize olmuş kaynayan bir plazma kazanı gibi davranıyor. Bu patlama, Güneş’in üretebileceğinin 10 ila 100 bin katı güçte” ifadelerini kullandı.
Yıldızdan fırlatılan yoğun ve hızlı madde patlamasının, yakın yörüngedeki bir gezegenin atmosferini yok edebilecek kadar güçlü olduğu belirtiliyor. Çalışmaya göre StKM 1-1262 yldızı 20 kat daha hızlı dönüyor ve 300 kat daha güçlü olduğu tahmin edilen bir manyetik alana sahip.
Bilim insanları, tip II yıldız radyo patlamasının net bir şekilde tespit edilmesinin, diğer yıldızlardan koronal kütle atımlarının bir göstergesi olarak uzun zamandır arandığını belirtiyor.
Bir yıldız tarafından uzaya fırlatıldığında koronal kütle atımları, korona adı verilen dış yıldız atmosferinden geçerken bir radyo dalgası patlaması yaratır.
