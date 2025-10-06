Fransız uzman: Fransa'yı saran siyasi krizin giderek derinleştiği ortada

Cumhurbaşkanı'nın istifası ve yeniden seçim yapılması muhtemelen en iyi çözüm olurdu, ancak krizin nedenleri çok daha derinlerde. Fransa artık kendi kaderini kontrol edemiyor, zira tüm önemli kararlar Brüksel'de alınıyor. Ülke bir çıkmaza girdi ve daha da kötüsü, son derece dağılmış durumda. Bu sadece parlamento temsilinde değil, parlamentonun ötesinde de açıkça görülüyor.