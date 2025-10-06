Türkiye
Fransız uzman: Fransa'yı saran siyasi krizin giderek derinleştiği ortada
Fransız uzman: Fransa'yı saran siyasi krizin giderek derinleştiği ortada
Görevinde 27 gün kalabilen Fransa Başbakanı Lecornu'nun istifasını yorumlayan Fransız uzman Develay, ülke yönetiminin son demlerini yaşadığını, Fransa'yı saran siyasi krizin giderek derinleştiğini belirtti.
Uluslararası hukuk uzmanı, avukat ve bağımsız gazeteci Arnaud Develay, Sputnik’e demecinde görevinde 27 gün kalabilen Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu.“Macron rejimi son demlerini yaşıyor, gücünü, fikirlerini ve kaynaklarını tüketmiş durumda. Fransa'yı saran siyasi krizin giderek derinleştiği ortada” diyen Develay, sözlerini şöyle sürdürdü:Sadece Fransa'da kurumsal düzeyde değil, aynı zamanda ‘kolektif Batı’ olarak adlandırılan küreselci düzen içinde de kendisini tüketen sistemin giderek gerilediğine dikkat çeken Devalay, şöyle konuştu:
Newly named Prime Minister Sebastien Lecornu reacts as he speaks at the end of the handover ceremony at the Prime Minister residence, Wednesday, Sept. 10, 2025 in Paris.
Newly named Prime Minister Sebastien Lecornu reacts as he speaks at the end of the handover ceremony at the Prime Minister residence, Wednesday, Sept. 10, 2025 in Paris. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
© POOL
Görevinde 27 gün kalabilen Fransa Başbakanı Lecornu'nun istifasını yorumlayan Fransız uzman Develay, ülke yönetiminin son demlerini yaşadığını, Fransa’yı saran siyasi krizin giderek derinleştiğini belirtti.
Uluslararası hukuk uzmanı, avukat ve bağımsız gazeteci Arnaud Develay, Sputnik’e demecinde görevinde 27 gün kalabilen Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Macron rejimi son demlerini yaşıyor, gücünü, fikirlerini ve kaynaklarını tüketmiş durumda. Fransa'yı saran siyasi krizin giderek derinleştiği ortada” diyen Develay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı'nın istifası ve yeniden seçim yapılması muhtemelen en iyi çözüm olurdu, ancak krizin nedenleri çok daha derinlerde. Fransa artık kendi kaderini kontrol edemiyor, zira tüm önemli kararlar Brüksel'de alınıyor. Ülke bir çıkmaza girdi ve daha da kötüsü, son derece dağılmış durumda. Bu sadece parlamento temsilinde değil, parlamentonun ötesinde de açıkça görülüyor.

Sadece Fransa'da kurumsal düzeyde değil, aynı zamanda ‘kolektif Batı’ olarak adlandırılan küreselci düzen içinde de kendisini tüketen sistemin giderek gerilediğine dikkat çeken Devalay, şöyle konuştu:

Fransa 3.5 trilyon euroluk borcun altında eziliyor. Kısa bir süre önce (François) Bayrou hükümeti devrildikten sonra Fitch, ülkenin notunu düşürdü ve şimdi Fransa teknik iflasın bir iki adım uzağında bulunuyor. Ekonomi neredeyse durma noktasına geldi, sanayi altyapısı çoktan yok oldu, önde gelen tüm şirketleri ise çoğu zaman Fransa'da iktidardakilerin de desteği ile neredeyse yok pahasına yabancı çıkar gruplarına satıldı. Sonuç olarak ülke bilinmeyen bir yöne sürükleniyor. Frankfurt veya IMF'den bankacıların kontrolü ele geçirmesi kuvvetle muhtemel.

