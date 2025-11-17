https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/finlandiyada-rusya-sinirinin-yakininda-askeri-tatbikat-basladi-1101062530.html

Finlandiya'da, Rusya sınırının yakınında askeri tatbikat başladı

Finlandiya'da, Rusya sınırının yakınında askeri tatbikat başladı

17.11.2025

Finlandiya Kara Kuvvetleri'ninbildirdiği üzere, Northern Strike 225 adı verilen tatbikat, Batı Avrupa'nın en büyük eğitim sahası olan Laponya'da yer alan Rovajarvi'de 25 Kasım'a kadar devam edecek. Eğitim sahası, Rusya sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.Tatbikata, Polonya'dan bir birliğin de aralarında bulunduğu 2 bin 200 asker ve yaklaşık 500 askeri ekipman katılacak.Tatbikatın amacı, zorlu kış koşullarında topçu birliklerinin kabiliyetinin denenmesi, ayrıca çeşitli komuta kademeleri ile topçu ateşi arasındaki etkileşimin tatbik edilmesi olarak bildirildi.Topçu tatbikatının ilk aşaması olan Northern Spike 25, 8-16 Kasım tarihleri ​​arasında aynı eğitim sahasında gerçekleştirilmişti. Tatbikata yaklaşık 200 asker katılmıştı.Rusya'nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov daha önce, Finlandiya'nın Nisan 2023'te NATO'ya katılmasının ardından ulusal tatbikatların sayısını artırdığını, 2025 için 115 tatbikat planlandığını açıklamış, ayrıca Finlandiya’nın 2024'te ilk kez İttifakın büyük ölçekli tatbikatlarına katıldığını hatırlatmıştı.Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.

