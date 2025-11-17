https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/finlandiyada-rusya-sinirinin-yakininda-askeri-tatbikat-basladi-1101062530.html
Finlandiya'da, Rusya sınırının yakınında askeri tatbikat başladı
Finlandiya'da, Rusya sınırının yakınında askeri tatbikat başladı
Sputnik Türkiye
Finlandiya'nın kuzeyinde, Rusya sınırına 100 kilometre uzaklıktaki bölgede 2 binden fazla asker ve 500 askeri ekipmanın katıldığı topçu tatbikatı bugün... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T13:58+0300
2025-11-17T13:58+0300
2025-11-17T13:58+0300
dünya
finlandiya
haberler
rusya
batı avrupa
tatbikat
askeri tatbikat
laponya
pavel kuznetsov
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101062119_0:60:1178:723_1920x0_80_0_0_40f34355e5c8e5db05036420d09ef4b4.png
Finlandiya Kara Kuvvetleri'ninbildirdiği üzere, Northern Strike 225 adı verilen tatbikat, Batı Avrupa'nın en büyük eğitim sahası olan Laponya'da yer alan Rovajarvi'de 25 Kasım'a kadar devam edecek. Eğitim sahası, Rusya sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.Tatbikata, Polonya'dan bir birliğin de aralarında bulunduğu 2 bin 200 asker ve yaklaşık 500 askeri ekipman katılacak.Tatbikatın amacı, zorlu kış koşullarında topçu birliklerinin kabiliyetinin denenmesi, ayrıca çeşitli komuta kademeleri ile topçu ateşi arasındaki etkileşimin tatbik edilmesi olarak bildirildi.Topçu tatbikatının ilk aşaması olan Northern Spike 25, 8-16 Kasım tarihleri arasında aynı eğitim sahasında gerçekleştirilmişti. Tatbikata yaklaşık 200 asker katılmıştı.Rusya'nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov daha önce, Finlandiya'nın Nisan 2023'te NATO'ya katılmasının ardından ulusal tatbikatların sayısını artırdığını, 2025 için 115 tatbikat planlandığını açıklamış, ayrıca Finlandiya’nın 2024'te ilk kez İttifakın büyük ölçekli tatbikatlarına katıldığını hatırlatmıştı.Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/norvecte-nato-ulkeleri-rusya-ile-olasi-catismalara-hazirlik-tatbikati-duzenledi-1100828321.html
finlandiya
rusya
batı avrupa
laponya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101062119_67:0:1111:783_1920x0_80_0_0_27231f1ae605bb22df29ebf1887b2ce4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
finlandiya, haberler, rusya, batı avrupa, tatbikat, askeri tatbikat, laponya, pavel kuznetsov, moskova, nato, rusya dışişleri bakanlığı, batı
finlandiya, haberler, rusya, batı avrupa, tatbikat, askeri tatbikat, laponya, pavel kuznetsov, moskova, nato, rusya dışişleri bakanlığı, batı
Finlandiya'da, Rusya sınırının yakınında askeri tatbikat başladı
Finlandiya'nın kuzeyinde, Rusya sınırına 100 kilometre uzaklıktaki bölgede 2 binden fazla asker ve 500 askeri ekipmanın katıldığı topçu tatbikatı bugün başlıyor.
Finlandiya Kara Kuvvetleri'ninbildirdiği üzere, Northern Strike 225 adı verilen tatbikat, Batı Avrupa'nın en büyük eğitim sahası olan Laponya'da yer alan Rovajarvi'de 25 Kasım'a kadar devam edecek. Eğitim sahası, Rusya sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Tatbikata, Polonya'dan bir birliğin de aralarında bulunduğu 2 bin 200 asker ve yaklaşık 500 askeri ekipman katılacak.
Tatbikatın amacı, zorlu kış koşullarında topçu birliklerinin kabiliyetinin denenmesi, ayrıca çeşitli komuta kademeleri ile topçu ateşi arasındaki etkileşimin tatbik edilmesi olarak bildirildi.
Topçu tatbikatının ilk aşaması olan Northern Spike 25, 8-16 Kasım tarihleri arasında aynı eğitim sahasında gerçekleştirilmişti. Tatbikata yaklaşık 200 asker katılmıştı.
Rusya'nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov daha önce, Finlandiya'nın Nisan 2023'te NATO'ya katılmasının ardından ulusal tatbikatların sayısını artırdığını, 2025 için 115 tatbikat planlandığını açıklamış, ayrıca Finlandiya’nın 2024'te ilk kez İttifakın büyük ölçekli tatbikatlarına katıldığını hatırlatmıştı.
Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.
Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.