https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/norvecte-nato-ulkeleri-rusya-ile-olasi-catismalara-hazirlik-tatbikati-duzenledi-1100828321.html

‘Norveç’te NATO ülkeleri, Rusya ile olası çatışmalara hazırlık tatbikatı düzenledi’

‘Norveç’te NATO ülkeleri, Rusya ile olası çatışmalara hazırlık tatbikatı düzenledi’

Sputnik Türkiye

Bir dizi NATO üyesi ülkenin Norveç'in kuzeyindeki Bodo kentinde, Rusya ile olası bir çatışmaya karşı askeri stratejileri test etmek amacıyla ortak tatbikat... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T18:54+0300

2025-11-07T18:54+0300

2025-11-07T18:51+0300

dünya

nato

norveç

tatbikat

rusya

ukrayna

john healey

i̇ngiltere

koalisyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1c/1055107434_57:0:967:512_1920x0_80_0_0_3126ae6f87c37c30f9c0d3205272d057.jpg

Politico'nun haberine göre, bir dizi Kuzey Avrupa ülkesi, Ortak Sefer Kuvvetleri (JEF) kapsamında, Norveç'in kuzeyindeki Bodo kentinde askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatın amacı, Rusya ile olası bir çatışma durumunda izlenecek stratejileri gözden geçirmek.Habere göre, İngiliz askeri planlamacılar, Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı askeri bir strateji geliştirmek üzere kuzey kutup çemberinin karla kaplı zirvelerinin arasında yer alan Bodo kentine gitti. Tatbikat senaryosuna göre, olaylar Ukrayna'da ateşkesin sona ermesinden bir yıl sonra gerçekleşiyor ve katılımcı ülkelerin askerleri, bölgedeki ülkelerden birinde Rusya yanlısı protestoları takip ediyor.Tatbikata katılan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, koalisyon üyesi ülkelerin İngiltere'nin liderliğini olumlu karşıladığını belirterek, JEF ülkelerinin Rusya'dan gelebilecek tehditleri en iyi değerlendirebilecek ve en iyi şekilde tepki verebilecek ülkeler olduğunu ve bir çatışma durumunda NATO'nun yardımını alabileceklerini söyledi.Bodo'daki askeri komutanlar ise, ABD’nin önceliklerini değiştirmesi ve Avrupa güvenliğine olan ilgisinin azalmasıyla, JEF'in öneminin gelecekte daha da artacağı görüşünü dile getirdi.Ancak savunma uzmanları, JEF'in kuzeydeki sınırlı teknik kapasitesine dikkat çekerek, koalisyonun henüz net bir amacının belirlenmediğini belirtiyor.JEF, İngiltere’nin başını çektiği ve İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Estonya, İzlanda, Letonya, Hollanda ve Litvanya'nın da yer aldığı bir koalisyondan oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ab-askeri-komitesi-ab-ukraynadaki-askeri-varliginin-boyutunu-kievin-ihtiyaclarina-gore-belirleyecek-1100827061.html

norveç

rusya

ukrayna

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, norveç, tatbikat, rusya, ukrayna, john healey, i̇ngiltere, koalisyon