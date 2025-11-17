https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ebeveynleri-yakindan-ilgilendiriyor-dogum-izinleri-artacak-babalarin-izni-iki-katina-cikacak-1101063979.html
Ebeveynleri yakından ilgilendiriyor: Doğum izinleri artacak, babaların izni iki katına çıkacak
Ebeveynleri yakından ilgilendiriyor: Doğum izinleri artacak, babaların izni iki katına çıkacak
Sputnik Türkiye
Anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum iznine yönelik değişiklikler gündemde. Buna göre, babaların izni iki katına çıkacak, doğum iznini anne ya da baba... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T15:04+0300
2025-11-17T15:04+0300
2025-11-17T15:04+0300
türki̇ye
doğum izni
babalık izni
aile yılı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/06/1074413384_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46dd0a0af8b06e070f69fe7b7c1b59d6.jpg
Aile Yılı Kapsamında, doğum iznine yönelik değişiklikler hayata geçirilecek. Buna göre, doğum izninin 20 ya da 24 aya çıkarılması gündemde. Düzenlemeyle birlikte babalara verilen izin de iki katına çıkarılması planlanırken, doğum iznini anne ya da baba kullanabilecek. Babaların izni iki katına çıkacakNTV'nin haberine göre, doğum izinlerini kapsayan yeni düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenlemeye göre, doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Mevzuattaki ilgili düzenlemede anne yerine "ebeveyn" kelimesi yer alacak. Böylece doğum öncesindeki doktor onayıyla sonraya aktarılabilen izni isterse baba kullanabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak.Memur ve işçi arasındaki fark kaldırılacakHükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması. Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1 buçuk saat süt izni alabiliyor. Memurlar ise; ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1 buçuk saat süt izni kullanabiliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak. Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi farkının kaldırılması planlanıyor. Halihazırda işçiler 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyorken, memurlar 2 yıla kadar izin alabiliyor. Taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/dogum-izinlerinde-yeni-donem-duzenleme-geliyor-1100535850.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/06/1074413384_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_c5fe7800c464639379eff3b45c884a84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğum izni, babalık izni, aile yılı
doğum izni, babalık izni, aile yılı
Ebeveynleri yakından ilgilendiriyor: Doğum izinleri artacak, babaların izni iki katına çıkacak
Anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum iznine yönelik değişiklikler gündemde. Buna göre, babaların izni iki katına çıkacak, doğum iznini anne ya da baba kullanabilecek.
Aile Yılı Kapsamında, doğum iznine yönelik değişiklikler hayata geçirilecek. Buna göre, doğum izninin 20 ya da 24 aya çıkarılması gündemde. Düzenlemeyle birlikte babalara verilen izin de iki katına çıkarılması planlanırken, doğum iznini anne ya da baba kullanabilecek.
Babaların izni iki katına çıkacak
NTV'nin haberine göre, doğum izinlerini kapsayan yeni düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenlemeye göre, doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Mevzuattaki ilgili düzenlemede anne yerine "ebeveyn" kelimesi yer alacak. Böylece doğum öncesindeki doktor onayıyla sonraya aktarılabilen izni isterse baba kullanabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak.
Memur ve işçi arasındaki fark kaldırılacak
Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması. Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1 buçuk saat süt izni alabiliyor. Memurlar ise; ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1 buçuk saat süt izni kullanabiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak. Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi farkının kaldırılması planlanıyor. Halihazırda işçiler 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyorken, memurlar 2 yıla kadar izin alabiliyor. Taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi hedefleniyor.