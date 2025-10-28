Türkiye
Doğum izinlerinde yeni dönem: Düzenleme geliyor
Doğum izinlerinde yeni dönem: Düzenleme geliyor
Hükümet, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından çalışan ebeveynler için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Mevcut 16 haftalık doğum izni 20 haftaya... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
10:23 28.10.2025
Hükümet, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından çalışan ebeveynler için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Mevcut 16 haftalık doğum izni 20 haftaya çıkarılabilir, babalık izni ise 5 günden 10 güne yükseltilebilir.
Hükümet, 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, aileyi destekleyen yeni sosyal politikalar için harekete geçti. Bu kapsamda, çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum izinlerinde kapsamlı bir düzenleme yapılması planlanıyor.
NTV'nin haberine göre çalışmalar, hem kamu hem de özel sektörde geçerli olacak şekilde izin sürelerinin artırılmasını hedefliyor. Yeni düzenleme, kısa süre içinde Meclis gündemine gelebilir.

Doğum iznine düzenleme yolda

Mevcut mevzuata göre kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin kullanabiliyor. Ancak bu sürenin 4 hafta daha uzatılarak toplam 20 haftaya çıkarılması yönünde hazırlık yapılıyor.
Düzenleme sadece anneleri değil, babaları da kapsıyor. Şu anda kamu ve özel sektörde babalık izni 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sürenin 10 güne çıkarılması gündemde.
