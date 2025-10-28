https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/dogum-izinlerinde-yeni-donem-duzenleme-geliyor-1100535850.html

Doğum izinlerinde yeni dönem: Düzenleme geliyor

Doğum izinlerinde yeni dönem: Düzenleme geliyor

Hükümet, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan ebeveynler için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Mevcut 16 haftalık doğum izni 20 haftaya...

Hükümet, 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, aileyi destekleyen yeni sosyal politikalar için harekete geçti. Bu kapsamda, çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum izinlerinde kapsamlı bir düzenleme yapılması planlanıyor.NTV'nin haberine göre çalışmalar, hem kamu hem de özel sektörde geçerli olacak şekilde izin sürelerinin artırılmasını hedefliyor. Yeni düzenleme, kısa süre içinde Meclis gündemine gelebilir.Doğum iznine düzenleme yoldaMevcut mevzuata göre kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin kullanabiliyor. Ancak bu sürenin 4 hafta daha uzatılarak toplam 20 haftaya çıkarılması yönünde hazırlık yapılıyor.Düzenleme sadece anneleri değil, babaları da kapsıyor. Şu anda kamu ve özel sektörde babalık izni 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sürenin 10 güne çıkarılması gündemde.

