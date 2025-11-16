https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/a-milli-takimin-play-off-turu-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-kura-cekimi-ne-zaman-1101035114.html
A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu: Kura çekimi ne zaman?
A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu: Kura çekimi ne zaman?
Sputnik Türkiye
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan’ı mağlup ederek play-off turunu garantiledi. 2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım’ın... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-16T10:06+0300
2025-11-16T10:06+0300
2025-11-16T10:06+0300
spor
türkiye a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
milli takım
fifa
bursa
bulgaristan
hakan çalhanoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101034957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a5b5aeff24795e2181ec6a7e4d7f9516.jpg
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.Gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, puanını 12'ye yükseltip ikinci sırada yer alırken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.Gol averajı farkı 14Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.A Milli Takım’ın 2026 play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:Maçlar ne zaman oynanacak?2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/arda-guler-real-madridde-ayin-oyuncusu-secildi-1100632990.html
bursa
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101034957_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_10f439607431b74c22bdc1eeba14a45d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
a milli takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu: kura çekimi ne zaman?
a milli takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu: kura çekimi ne zaman?
A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu: Kura çekimi ne zaman?
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan’ı mağlup ederek play-off turunu garantiledi. 2026 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.
Gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, puanını 12'ye yükseltip ikinci sırada yer alırken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.
Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.
Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
A Milli Takım’ın 2026 play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Maçlar ne zaman oynanacak?
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.
Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.