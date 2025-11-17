https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/devlet-su-isleri-bin-389-tcdd-780-isci-alacak-1101052621.html

Devlet Su İşleri bin 389, TCDD 780 işçi alacak

Devlet Su İşleri bin 389, TCDD 780 işçi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü...

TCDD ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kurum işyerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere noter huzurunda kurayla 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak.TCDD işçi alımıNoter huzurunda vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi alımları kurayla alınacak.Sözlü sınavla da şu görevler için işçi aranıyor: Demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi.Başvuru nasıl yapılacak?21 Kasım’a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ‘https://esube.iskur.gov.tr/’ internet adresinde kadrolar yayınlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapacak.İşlerin ‘tehlikeli ve çok tehlikeli’ olarak tanımlanması nedeniyle sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.DSİ işçi alımıDevlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, DSİ 1389 personel alımı başvuru ne zaman ve şartları neler? DSİ personel alımı hangi bölümlerde olacak?Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı, kurumun bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.DSİ kaç kişi alınacak?Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.DSİ sınavla mı personel alacak?Açıklamada noter kurasıyla alınacak işçilerin yanında, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavla 84 operatörün daha istihdam edileceği bildirildi. Sınav takvimi ve başvuru koşullarına ilişkin detayların DSİ ve Bakanlık tarafından ayrıca paylaşılması bekleniyor.Personel alımı başladı mı?DSİ’nin 1389 personel alımına yönelik başvuru sürecine dair resmi takvim henüz duyurulmadı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı ifade edilirken, kurumun resmi duyurusunun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar, ilan ekranını ve DSİ’nin resmi açıklamalarını takip ediyor.

