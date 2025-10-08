https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/saglik-bakanligi-isci-alim-duyurusu-2-bin-764-surekli-isci-alimi-yapilacak-basvurular-aliniyor-1100013207.html
Sağlık Bakanlığı işçi alım duyurusu: 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapılacak, başvurular alınıyor
Sağlık Bakanlığı işçi alım duyurusu: 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapılacak, başvurular alınıyor
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 13 Ekim'e kadar sürecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapıyor.Sağlık Bakanlığı işçi alacakBakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımına yönelik ilanlara, "esube.iskur.gov.tr", "yhgm.saglik.gov.tr" ve "kamuilan.sbb.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabiliyor.Sağlık Bakanlığı başvuruları nereden?Başvurular, 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alım duyurusu: 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapılacak, başvurular alınıyor
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 13 Ekim'e kadar sürecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapıyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alacak
Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımına yönelik ilanlara, "esube.iskur.gov.tr
", "yhgm.saglik.gov.tr
" ve "kamuilan.sbb.gov.tr
" internet adreslerinden ulaşılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı başvuruları nereden?
Başvurular, 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.