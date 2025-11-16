Türkiye
Kongo'da maden sahasında göçük: 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir maden sahasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentinde bulunan Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana geldi. Göçükle beraber çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı.İlk belirlemelere göre 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı.Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.
kongo, maden, göçük
22:50 16.11.2025 (güncellendi: 23:03 16.11.2025)
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir maden sahasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentinde bulunan Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana geldi. Göçükle beraber çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı.
İlk belirlemelere göre 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı.
Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.
