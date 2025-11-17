https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cinden-orta-asya-hamlesi-3-ulkeyle-stratejik-temaslara-basliyor-1101066093.html

Çin’den Orta Asya hamlesi: 3 ülkeyle stratejik temaslara başlıyor

Çin’den Orta Asya hamlesi: 3 ülkeyle stratejik temaslara başlıyor

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Kasım’da Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ı ziyaret edecek. Üç ülkeyle stratejik diyalog yapılacağı aktarıldı... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T17:50+0300

2025-11-17T17:50+0300

2025-11-17T17:50+0300

dünya

wang yi

özbekistan

tacikistan

kırgızistan

bir kuşak, bir yol

çin

stratejik ortaklık

işbirliği

orta asya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077937222_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_0c6c43f8eb7f9fe2a0a1a8c8f7600138.jpg

Çin, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek için yeni bir diplomasi atağına geçti. Pekin’den aktarıldığına göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın daveti üzerine üç ülkeyi ziyaret edecek. Yetkililer, temasların Çin’in “yakın komşularla derin ortaklık” yaklaşımının bir parçası olduğunu belirtti.Liderler arasındaki temaslar zemin hazırladı Açıklamada, son bir yılda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan liderleriyle birden fazla kez görüştüğü hatırlatıldı. Bu görüşmelerin, ilişkileri 'yeni bir aşamaya' taşıdığı aktarıldı. Wang Yi’nin ziyaretinin amacının, liderler düzeyinde alınan kararları hayata geçirmek olduğu aktarıldı.Stratejik diyaloglar gündemde Wang Yi, üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla “stratejik diyalog” formatında görüşmeler yapacak. Çin, bu görüşmelerde; İkili ilişkileri, bölgesel güvenlik konularını, Bir Kuşak, Bir Yol işbirliği ele alacaklarını bildirdi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, görüşmelerin bölgesel istikrarı güçlendireceğini söyleyerek “Ziyaret, Çin–Orta Asya ortak geleceğe sahip topluluğu inşasına yeni enerji katacak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cin-basbakani-g20de-japon-mevkidasiyla-gorusmeyecek-1101065702.html

özbekistan

tacikistan

kırgızistan

çin

orta asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wang yi, özbekistan, tacikistan, kırgızistan, bir kuşak, bir yol, çin, stratejik ortaklık, işbirliği, orta asya