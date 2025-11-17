Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Çin’den Orta Asya hamlesi: 3 ülkeyle stratejik temaslara başlıyor
Çin’den Orta Asya hamlesi: 3 ülkeyle stratejik temaslara başlıyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Kasım’da Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ı ziyaret edecek. Üç ülkeyle stratejik diyalog yapılacağı aktarıldı... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Çin, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek için yeni bir diplomasi atağına geçti. Pekin’den aktarıldığına göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın daveti üzerine üç ülkeyi ziyaret edecek. Yetkililer, temasların Çin’in “yakın komşularla derin ortaklık” yaklaşımının bir parçası olduğunu belirtti.Liderler arasındaki temaslar zemin hazırladı Açıklamada, son bir yılda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan liderleriyle birden fazla kez görüştüğü hatırlatıldı. Bu görüşmelerin, ilişkileri 'yeni bir aşamaya' taşıdığı aktarıldı. Wang Yi’nin ziyaretinin amacının, liderler düzeyinde alınan kararları hayata geçirmek olduğu aktarıldı.Stratejik diyaloglar gündemde Wang Yi, üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla “stratejik diyalog” formatında görüşmeler yapacak. Çin, bu görüşmelerde; İkili ilişkileri, bölgesel güvenlik konularını, Bir Kuşak, Bir Yol işbirliği ele alacaklarını bildirdi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, görüşmelerin bölgesel istikrarı güçlendireceğini söyleyerek “Ziyaret, Çin–Orta Asya ortak geleceğe sahip topluluğu inşasına yeni enerji katacak” dedi.
Çin’den Orta Asya hamlesi: 3 ülkeyle stratejik temaslara başlıyor

17:50 17.11.2025
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Kasım’da Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ı ziyaret edecek. Üç ülkeyle stratejik diyalog yapılacağı aktarıldı. Görüşmelerin, Çin–Orta Asya işbirliğinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.
Çin, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek için yeni bir diplomasi atağına geçti. Pekin’den aktarıldığına göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın daveti üzerine üç ülkeyi ziyaret edecek. Yetkililer, temasların Çin’in “yakın komşularla derin ortaklık” yaklaşımının bir parçası olduğunu belirtti.

Liderler arasındaki temaslar zemin hazırladı

Açıklamada, son bir yılda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan liderleriyle birden fazla kez görüştüğü hatırlatıldı. Bu görüşmelerin, ilişkileri 'yeni bir aşamaya' taşıdığı aktarıldı. Wang Yi’nin ziyaretinin amacının, liderler düzeyinde alınan kararları hayata geçirmek olduğu aktarıldı.

Stratejik diyaloglar gündemde

Wang Yi, üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla “stratejik diyalog” formatında görüşmeler yapacak. Çin, bu görüşmelerde; İkili ilişkileri, bölgesel güvenlik konularını, Bir Kuşak, Bir Yol işbirliği ele alacaklarını bildirdi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, görüşmelerin bölgesel istikrarı güçlendireceğini söyleyerek “Ziyaret, Çin–Orta Asya ortak geleceğe sahip topluluğu inşasına yeni enerji katacak” dedi.
Çin Başbakanı, G20’de Japon mevkidaşıyla görüşmeyecek
15:38
