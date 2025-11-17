https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cinden-orta-asya-hamlesi-3-ulkeyle-stratejik-temaslara-basliyor-1101066093.html
Çin’den Orta Asya hamlesi: 3 ülkeyle stratejik temaslara başlıyor
Çin’den Orta Asya hamlesi: 3 ülkeyle stratejik temaslara başlıyor
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Kasım’da Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ı ziyaret edecek. Üç ülkeyle stratejik diyalog yapılacağı aktarıldı... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T17:50+0300
2025-11-17T17:50+0300
2025-11-17T17:50+0300
dünya
wang yi
özbekistan
tacikistan
kırgızistan
bir kuşak, bir yol
çin
stratejik ortaklık
işbirliği
orta asya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077937222_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_0c6c43f8eb7f9fe2a0a1a8c8f7600138.jpg
Çin, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek için yeni bir diplomasi atağına geçti. Pekin’den aktarıldığına göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın daveti üzerine üç ülkeyi ziyaret edecek. Yetkililer, temasların Çin’in “yakın komşularla derin ortaklık” yaklaşımının bir parçası olduğunu belirtti.Liderler arasındaki temaslar zemin hazırladı Açıklamada, son bir yılda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan liderleriyle birden fazla kez görüştüğü hatırlatıldı. Bu görüşmelerin, ilişkileri 'yeni bir aşamaya' taşıdığı aktarıldı. Wang Yi’nin ziyaretinin amacının, liderler düzeyinde alınan kararları hayata geçirmek olduğu aktarıldı.Stratejik diyaloglar gündemde Wang Yi, üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla “stratejik diyalog” formatında görüşmeler yapacak. Çin, bu görüşmelerde; İkili ilişkileri, bölgesel güvenlik konularını, Bir Kuşak, Bir Yol işbirliği ele alacaklarını bildirdi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, görüşmelerin bölgesel istikrarı güçlendireceğini söyleyerek “Ziyaret, Çin–Orta Asya ortak geleceğe sahip topluluğu inşasına yeni enerji katacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cin-basbakani-g20de-japon-mevkidasiyla-gorusmeyecek-1101065702.html
özbekistan
tacikistan
kırgızistan
çin
orta asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077937222_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_620bfaf80fc9de8fac4e4aab57788663.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
wang yi, özbekistan, tacikistan, kırgızistan, bir kuşak, bir yol, çin, stratejik ortaklık, işbirliği, orta asya
wang yi, özbekistan, tacikistan, kırgızistan, bir kuşak, bir yol, çin, stratejik ortaklık, işbirliği, orta asya
Çin’den Orta Asya hamlesi: 3 ülkeyle stratejik temaslara başlıyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Kasım’da Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ı ziyaret edecek. Üç ülkeyle stratejik diyalog yapılacağı aktarıldı. Görüşmelerin, Çin–Orta Asya işbirliğinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.
Çin, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek için yeni bir diplomasi atağına geçti. Pekin’den aktarıldığına göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın daveti üzerine üç ülkeyi ziyaret edecek. Yetkililer, temasların Çin’in “yakın komşularla derin ortaklık” yaklaşımının bir parçası olduğunu belirtti.
Liderler arasındaki temaslar zemin hazırladı
Açıklamada, son bir yılda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’
in Kırgızistan, Özbekistan
ve Tacikistan
liderleriyle birden fazla kez görüştüğü hatırlatıldı. Bu görüşmelerin, ilişkileri 'yeni bir aşamaya'
taşıdığı aktarıldı. Wang Yi’nin
ziyaretinin amacının, liderler düzeyinde alınan kararları hayata geçirmek olduğu aktarıldı.
Stratejik diyaloglar gündemde
Wang Yi
, üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla “stratejik diyalog
” formatında görüşmeler yapacak. Çin
, bu görüşmelerde; İkili ilişkileri, bölgesel güvenlik konularını, Bir Kuşak
, Bir Yol işbirliği ele alacaklarını bildirdi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning
, görüşmelerin bölgesel istikrarı güçlendireceğini söyleyerek “Ziyaret, Çin–Orta Asya ortak geleceğe sahip topluluğu inşasına yeni enerji katacak”
dedi.