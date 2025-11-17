https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cin-basbakani-g20de-japon-mevkidasiyla-gorusmeyecek-1101065702.html
Çin Başbakanı, G20’de Japon mevkidaşıyla görüşmeyecek
Çin Başbakanı, G20’de Japon mevkidaşıyla görüşmeyecek
Sputnik Türkiye
Çin Başbakanı Li Çiang’ın, Tayvan konusundaki artan gerilim nedeniyle, hafta sonu Johannesburg’da düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T15:38+0300
2025-11-17T15:38+0300
2025-11-17T15:38+0300
dünya
çin
japonya
çin dışişleri bakanlığı
haberler
asya & pasifik
pekin
japonya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210526_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2c3cad579440b5143c513640c3f8b1a6.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya, “Başbakan Li’nin Japon liderlerle bir araya gelmesine dair herhangi bir plan bulunmamaktadır” yanıtını verdi.Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, 7 Kasım’da Japon parlamentosu Diet’teki oturumda Tayvan Boğazı’na müdahalenin “ülkesinin varlığını tehdit eden bir durum” olarak görüleceğini ve gerekirse askeri güç kullanılabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar, Çin’in tepkisine yol açtı.Protesto notası, seyahat uyarısıPekin yönetimi, konuyla ilgili Japonya’nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi’yi Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak resmi bir protesto notası verdi. Ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.Çin Eğitim Bakanlığı da öğrencileri Japonya’daki güvenlik koşulları konusunda uyardı.Japonya Sahil Güvenliği ise 16 Kasım’da dört Çin sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi’ndeki ihtilaflı ada çevresinde gözlendiğini açıkladı.Her iki olayda da çatışma yaşanmadı, ancak bölgedeki gerginlik sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/trumptan-cine-tayvan-mesaji-si-sonuclarini-biliyor-1100687760.html
çin
japonya
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210526_83:0:950:650_1920x0_80_0_0_cb1ae243374b8e15977740c25b361bfe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, japonya, çin dışişleri bakanlığı, haberler, asya & pasifik, pekin, japonya savunma bakanlığı
çin, japonya, çin dışişleri bakanlığı, haberler, asya & pasifik, pekin, japonya savunma bakanlığı
Çin Başbakanı, G20’de Japon mevkidaşıyla görüşmeyecek
Çin Başbakanı Li Çiang’ın, Tayvan konusundaki artan gerilim nedeniyle, hafta sonu Johannesburg’da düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir görüşme gerçekleştirmeyeceği bildirildi. Çin, Japonya büyükelçisine protesto notası verdi, dışişleri, seyahat uyarısı yayınladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya, “Başbakan Li’nin Japon liderlerle bir araya gelmesine dair herhangi bir plan bulunmamaktadır” yanıtını verdi.
Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, 7 Kasım’da Japon parlamentosu Diet’teki oturumda Tayvan Boğazı’na müdahalenin “ülkesinin varlığını tehdit eden bir durum” olarak görüleceğini ve gerekirse askeri güç kullanılabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar, Çin’in tepkisine yol açtı.
Protesto notası, seyahat uyarısı
Pekin yönetimi, konuyla ilgili Japonya’nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi’yi Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak resmi bir protesto notası verdi. Ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.
Çin Eğitim Bakanlığı da öğrencileri Japonya’daki güvenlik koşulları konusunda uyardı.
Gerilimin devam ettiği dönemde Japonya Savunma Bakanlığı, 14 Kasım’da üç Çin savaş gemisinin Japonya yakınlarındaki sularda seyrettiği yönünde bir açıklama yaptı.
Japonya Sahil Güvenliği ise 16 Kasım’da dört Çin sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi’ndeki ihtilaflı ada çevresinde gözlendiğini açıkladı.
Her iki olayda da çatışma yaşanmadı, ancak bölgedeki gerginlik sürüyor.