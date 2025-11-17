https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cin-basbakani-g20de-japon-mevkidasiyla-gorusmeyecek-1101065702.html

Çin Başbakanı, G20'de Japon mevkidaşıyla görüşmeyecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya, “Başbakan Li’nin Japon liderlerle bir araya gelmesine dair herhangi bir plan bulunmamaktadır” yanıtını verdi.Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, 7 Kasım’da Japon parlamentosu Diet’teki oturumda Tayvan Boğazı’na müdahalenin “ülkesinin varlığını tehdit eden bir durum” olarak görüleceğini ve gerekirse askeri güç kullanılabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar, Çin’in tepkisine yol açtı.Protesto notası, seyahat uyarısıPekin yönetimi, konuyla ilgili Japonya’nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi’yi Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak resmi bir protesto notası verdi. Ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.Çin Eğitim Bakanlığı da öğrencileri Japonya’daki güvenlik koşulları konusunda uyardı.Japonya Sahil Güvenliği ise 16 Kasım’da dört Çin sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi’ndeki ihtilaflı ada çevresinde gözlendiğini açıkladı.Her iki olayda da çatışma yaşanmadı, ancak bölgedeki gerginlik sürüyor.

