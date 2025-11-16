https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/rafa-silvadan-besiktas-yonetimine-yanit-tehdit-veya-santajda-bulunulmamistir-1101038743.html

Rafa Silva'dan Beşiktaş yönetimine yanıt: 'Tehdit veya şantajda bulunulmamıştır'

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi... 16.11.2025

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, açıklama yaptı ve iddialara yanıt verdi.Beşiktaş'ta mutsuzRafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle futbolcunun "mutsuz" olduğu, kulübün lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla "beklentilerin karşılanmaması" sebebiyle "hayal kırıklığı" yaşadığı vurgulandı.Açıklamada, "Kulüpte artan istikrarsızlık, yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır." denildi.'Öncelik para değil'​​​​​​​Rafa Silva'nın Beşiktaş'a transfer sürecinde önceliğin para olmadığı belirtilen ve "Rafa için mesele hiçbir zaman para değildi, olsaydı Beşiktaş'ı seçmezdi." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Rafa Silva'nın kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığının aktarıldığı açıklama, şöyle devam etti:Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Rafa Silva'nın, siyah-beyazlı kulübün ayrılığına onay vermesi halinde sözleşmesinden doğan tüm haklarından feragat edeceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:Ortak çıkarlar kapsamında bir çözüm arayışının olduğu belirtilen açıklamada, "Şimdi asıl mesele bir çözüm bulmak ve biz de herkesin iyiliği için buna bağlıyız. Gerçek şu ki Rafa kariyerini sonlandırmayacak, Beşiktaş ile sözleşmesi devam ederken diğer kulüplerden gelen teklifleri duymak istemiyor ve kulübe son güne kadar saygı duyacak. Onsoccer ve Rafa, bu şekilde sağduyuya ve ortak çıkarları karşılayacak bir yola başvurdu. Ancak bizim tarafımızdan hiçbir zaman şantaj veya tehdit söz konusu olmadığından ve olmayacağından eminiz. Sporcu, sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece profesyonel bir oyuncu olarak sözleşme ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye her zaman hazırdır." denildi.

