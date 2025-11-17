Türkiye
Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatabilecek yeni bağışıklık hücresi keşfetti
Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatabilecek yeni bağışıklık hücresi keşfetti
Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatabilecek yeni bağışıklık hücresi keşfetti

İsrailli araştırmacılar, yaşla birlikte artan özel bir T yardımcı hücresi türünün yaşlanmayı yavaşlattığını ve uzun ömürlü insanların bağışıklığında bolca bulunduğunu aktardı. Keşfin, biyolojik yaşın ölçülmesi ve yaşlanma tedavileri için yeni kapılar açabileceği aktarıldı.
Ben-Gurion Üniversitesi’nden Prof. Alon Monsonego, yaşlandıkça bağışıklık sistemindeki T yardımcı hücrelerinin değiştiğini ve bu değişimlerin kişinin biyolojik yaşını gösterdiğini belirtti. Araştırma sırasında, yaş ilerledikçe sayısı artan daha önce bilinmeyen bir T hücresi alt grubu ortaya çıkarıldı. Bu hücrelerin önemi, Japonya’da yapılan ve 100 yaşını aşan insanların bağışıklığını inceleyen çalışmada daha net görüldü. Aynı hücre türü, bu “süper yaşlı”ların bağışıklık sisteminde oldukça yoğundu.

Yaşlanmayı yavaşlatan temizleme mekanizması

Araştırma ekibi, bu özel T yardımcı hücrelerinin beklenmedik bir yeteneği olduğunu belirledi. Yaşlanmış ve zarar vermeye başlayan hücreleri yok edebiliyorlar. Prof. Monsonego’nun ekibi, bu hücrelerin azaltıldığı farelerin daha hızlı yaşlandığını, daha kısa yaşadığını aktardı. Bu nedenle söz konusu hücrelerin, yaşlanma sürecini yavaşlatan doğal bir savunma hattı olduğu düşünülüyor.

Biyolojik yaşın takibi ve 'genç bağışıklık' yanılgısı

Prof. Monsonego, bağışıklık sistemindeki bu değişimlerin 30’lu yaşlardan itibaren takip edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede bir kişinin gerçek biyolojik yaşlanma hızının görülebileceğini ve erken müdahaleyle sağlıklı yaşlanma desteklenebileceğini ifade etti.
