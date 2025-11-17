https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bilim-insanlari-yaslanmayi-yavaslatabilecek-yeni-bagisiklik-hucresi-kesfetti-1101061811.html

Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatabilecek yeni bağışıklık hücresi keşfetti

Ben-Gurion Üniversitesi’nden Prof. Alon Monsonego, yaşlandıkça bağışıklık sistemindeki T yardımcı hücrelerinin değiştiğini ve bu değişimlerin kişinin biyolojik yaşını gösterdiğini belirtti. Araştırma sırasında, yaş ilerledikçe sayısı artan daha önce bilinmeyen bir T hücresi alt grubu ortaya çıkarıldı. Bu hücrelerin önemi, Japonya’da yapılan ve 100 yaşını aşan insanların bağışıklığını inceleyen çalışmada daha net görüldü. Aynı hücre türü, bu “süper yaşlı”ların bağışıklık sisteminde oldukça yoğundu.Yaşlanmayı yavaşlatan temizleme mekanizması Araştırma ekibi, bu özel T yardımcı hücrelerinin beklenmedik bir yeteneği olduğunu belirledi. Yaşlanmış ve zarar vermeye başlayan hücreleri yok edebiliyorlar. Prof. Monsonego’nun ekibi, bu hücrelerin azaltıldığı farelerin daha hızlı yaşlandığını, daha kısa yaşadığını aktardı. Bu nedenle söz konusu hücrelerin, yaşlanma sürecini yavaşlatan doğal bir savunma hattı olduğu düşünülüyor.Biyolojik yaşın takibi ve 'genç bağışıklık' yanılgısı Prof. Monsonego, bağışıklık sistemindeki bu değişimlerin 30’lu yaşlardan itibaren takip edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede bir kişinin gerçek biyolojik yaşlanma hızının görülebileceğini ve erken müdahaleyle sağlıklı yaşlanma desteklenebileceğini ifade etti.

