Bankacılıkta yeni dönem: Ses, yüz, parmak izi şartı geliyor
Bankacılıkta yeni dönem: Ses, yüz, parmak izi şartı geliyor
Elektronik ödeme dolandırıcılıklarını önlemek için bankacılıkta biyometrik kimlik dönemi başlıyor. Yapılacak düzenlemeyle yüz, parmak izi, ses ve göz tanıma... 17.11.2025
Elektronik ödeme sistemlerinde artan dolandırıcılık olaylarına karşı hükümet, bankacılıkta güvenliği artıracak önemli bir adım atıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte banka müşterilerinin kimliklerine biyometrik veriler entegre edilecek. Böylece hem fiziksel hem de dijital ödemelerde biyometrik kimlik doğrulama zorunlu hale gelecek.
Yüz, parmak izi, ses ve göz tanıma dönemi
Sabah gazetesinin haberine göre, yapılacak değişiklikle birlikte bankalar;
gibi tamamen kişiye özgü biyometrik teknolojileri kullanarak müşterilerinin kimliğini doğrulayabilecek. Bu veriler, hem kredi kartı ödemelerinde hem de dijital kanallarda işlem güvenliğini artırmak için kullanılacak.
Son yıllarda artan dijital dolandırıcılık vakaları, milyonlarca liralık kayıplara yol açmıştı. Yeni sistem, özellikle hesap ele geçirme yöntemlerini büyük ölçüde zorlaştıracak. Bireylere özgü olmayan bilgiler çalınabilirken, biyometrik verilerin kopyalanması çok daha zor olduğu için bankacılık işlemlerinde güvenlik seviyesi ciddi ölçüde yükselecek.
65 yaş üstü için ses tanıma
Yeni düzenlemede özellikle 65 yaş üstü bireyler için ses tanıma teknolojisi öne çıkıyor. Akıllı telefon kullanmayan yaşlılara yönelik yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ses tanıma sayesinde kullanıcı, yalnızca kendi sesiyle işlem yapabilecek ve kimlik doğrulaması kolaylaşacak.
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’nda yapılacak değişiklik, kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek.
Düzenlemenin 11'inci Yargı Paketi kapsamında yasalaşması ve uygulamanın aşamalı olarak bankalarda devreye alınması bekleniyor.