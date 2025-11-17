https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bakan-yerlikaya-duyurdu-turkiyedeki-suriyeli-sayisi-belli-oldu-1101071734.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'deki Suriyeli sayısı belli oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'deki Suriyeli sayısı belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında konuştu.Bakan Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de yasal kalış hakkı olan yabancı sayısının 3 milyon 615 bin 491 olduğunu belirterek, bunların 2 milyon 381 bin 326’sının geçici koruma altındaki Suriyelilerden, 1 milyon 85 bin 40’ının ikamet izni sahiplerinden, 149 bin 125’inin ise uluslararası koruma altındaki yabancılardan oluştuğunu söyledi.Göçün tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde hem insani hem güvenlik boyutlarını harmanlayan örnek bir model oluşturduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların güncel sayılarını ve bakanlığın çalışma alanlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında konuştu.
Bakan Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de yasal kalış hakkı olan yabancı sayısının 3 milyon 615 bin 491 olduğunu belirterek, bunların 2 milyon 381 bin 326’sının geçici koruma altındaki Suriyelilerden, 1 milyon 85 bin 40’ının ikamet izni sahiplerinden, 149 bin 125’inin ise uluslararası koruma altındaki yabancılardan oluştuğunu söyledi.
Göçün tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde hem insani hem güvenlik boyutlarını harmanlayan örnek bir model oluşturduğunu ifade etti.