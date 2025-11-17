https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/anne-ve-iki-cocugunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-adliyeye-sevk-ettiler--1101063419.html
Anne ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler
İstanbul'da anne ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturmada, midyeci. lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi adliyeye sevk edildi. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da anne ve iki çocuğunun ölümlerinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Yedisinin emniyetteki işlemleri sürüyorOrtaköy'de restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Raporlar bugün çıkabilirÖte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.
14:33 17.11.2025 (güncellendi: 14:39 17.11.2025)
