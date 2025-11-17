https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/abdulkadir-selvi-karakutu-incelemesinin-hafta-sonuna-kadar-tamamlanmasi-bekleniyor-1101049261.html
Abdulkadir Selvi: Karakutu incelemesinin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor
Abdulkadir Selvi: Karakutu incelemesinin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde düşen C130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili detaylar paylaştı. Selvi yazısında "Kazanın aydınlatılması için... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T08:03+0300
2025-11-17T08:03+0300
2025-11-17T08:03+0300
türki̇ye
abdulkadir selvi
c130
tusaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100915915_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_367b383aff3996192e469386b09bbc68.jpg
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kaza kırım incemelerini köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "Düşen C-130 tipi uçağımızla ilgili bilgileri vermek istiyorum" diyerek detayları duyurdu.Abdulkadir Selvi Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/dusen-c130-tipi-askeri-kargo-ucaginda-sehit-olan-askerler-icin-toren-duzenlendi-1100993301.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100915915_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_03014bee1a194b94bced750455a284ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir selvi, c130, tusaş
abdulkadir selvi, c130, tusaş
Abdulkadir Selvi: Karakutu incelemesinin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde düşen C130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili detaylar paylaştı. Selvi yazısında "Kazanın aydınlatılması için karakutuların kayıt altına aldığı 180 veri inceleme altında. Karakutu incelemesinin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kaza kırım incemelerini köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "Düşen C-130 tipi uçağımızla ilgili bilgileri vermek istiyorum" diyerek detayları duyurdu.
Abdulkadir Selvi Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe
yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Uçağımızın düşüş nedenini tespit etmek için Gürcistan’da ve Ankara’da titiz bir çalışma yürütülüyor. Kaza kırım ekibimiz Gürcistan’da çalışmalarını sürdürüyor. Kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından uçağın parçaları Türkiye’ye getirilecek. Bu kez de Kayseri’deki uçak bakım tesislerinde uçağın parçaları üzerinde inceleme yapılacak. Ankara’da ise TUSAŞ tesislerinde teknik bir ekip karakutuları açarak incelemeye başladı. İki karakutu var. Karakutulardan birinde pilotların kendi aralarında ve kuleyle yaptıkları konuşmalar ve uçağın düşüşü sırasındaki ses kayıtları yer alıyor. İkinci karakutuda ise sistemlerinin işlendiği kayıt mekanizmaları inceleniyor. Kazanın aydınlatılması için karakutuların kayıt altına aldığı 180 veri inceleme altında. Karakutu incelemesinin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor."