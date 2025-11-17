https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/abdde-maga-ve-dondurma-tartismalari-1101064737.html

ABD’de MAGA ve ‘dondurma’ tartışmaları

ABD Başkanı Donald Trump ile Georgia Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene arasındaki görüş ayrılığı parti içinde ciddi bir kırılma yaratırken, tartışmanın dikkat çekici ve boyutlarından biri ‘dondurma fiyatları’ oldu.

Trump, ünlü MAGA şapkasıyla kendisine destek veren Greene ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kongre üyesini ‘kaçık’ ve ‘aşırı solcu’ olarak nitelendirdi ve “Her gün bu çatlağın tantanalarını dinleyemem” ifadelerini kullandı.Trump, geçmişte Greene eleştirilere hedef olduğunda, özellikle “orman yangınlarının uzay lazerleriyle başlatıldığı” yönündeki komplo teorileri nedeniyle tartışma yarattığında, kendisine destek vermişti.Greene ise Trump’ı aradığı iddiasını reddederek yalnızca “Epstein dosyalarının” tamamen yayımlanmasını engelleme çabalarından vazgeçmesini önermek için mesaj attığını söylüyor.Trump, pazar gecesi Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri Epstein dosyalarının yayımlanması için oy kullanmalı, çünkü saklayacak hiçbir şeyimiz yok” dedi.‘Benim dönemimde dondurma ucuzladı’Trump, pazar gecesi Truth Social hesabından yaptığı uzun paylaşımda, Demokratların Epstein dosyalarını siyasi malzeme olarak kullandığını savunurken şu cümleleri kurdu:

