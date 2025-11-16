Michelle Obama: ABD ‘kadın başkana hazır değil’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/michelle-obama-abd-kadin-baskana-hazir-degil-1101040002.html
ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama, cuma günü YouTube kanalında yayımlanan bir sohbetinde ülkenin bir kadın başkana hazır olmadığını söyleyerek, ABD’nin ‘çok fazla olgunlaşmaya ihtiyacı’ olduğunu ifade etti.
Obama’nın sözleri, 5 Kasım’da Brooklyn Müzik Akademisi’nde podcast’i için yaptığı bir sohbet sırasında geldi. Eski First Lady ile oyuncu Tracee Ellis Ross’un konuştuğu etkinlikte, Obama’nın yeni kitabı ‘The Look’ ele alındı.Michelle Obama, “Son seçimde gördüğümüz gibi, maalesef hazır değiliz” derken ekledi:2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i yenmişti.‘Olgunlaşmaya ihtiyacımız var’Ross, Obama’ya ‘First Lady’ rolünün ‘bir kadının başkan olması için açılan alanı etkileyip etkilemediğini sordu. Michelle Obama şöyle devam etti:Obama, 2024 kampanya döneminde Harris için sahaya çıkmış, büyük kalabalıkları mitinglere çekmiş, kadın sağlığı konusunda savunuculuk yapmış ve erkeklere Harris’e oy vermeleri için çağrıda bulunmuştu.Eski ABD First Lady’si, uzun süredir başkanlığa aday olması yönünde spekülasyonlar ve çağrılarla karşılaşıyor, ancak defalarca Oval Ofis’e talip olmak istemediğini söylüyor.
