https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/michelle-obama-abd-kadin-baskana-hazir-degil-1101040002.html

Michelle Obama: ABD ‘kadın başkana hazır değil’

Michelle Obama: ABD ‘kadın başkana hazır değil’

Sputnik Türkiye

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama, cuma günü YouTube kanalında yayımlanan bir sohbetinde ülkenin bir kadın başkana hazır olmadığını söyleyerek, ABD’nin ‘çok fazla olgunlaşmaya ihtiyacı’ olduğunu ifade etti.

2025-11-16T15:13+0300

2025-11-16T15:13+0300

2025-11-16T15:13+0300

dünya

michelle obama

abd

kadın

başkan

abd başkanlık seçimleri

abd başkan adaylığı

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103044/47/1030444783_0:0:5165:2905_1920x0_80_0_0_fded0d6dfe690eb1434fcb11febfce8c.jpg

Obama’nın sözleri, 5 Kasım’da Brooklyn Müzik Akademisi’nde podcast’i için yaptığı bir sohbet sırasında geldi. Eski First Lady ile oyuncu Tracee Ellis Ross’un konuştuğu etkinlikte, Obama’nın yeni kitabı ‘The Look’ ele alındı.Michelle Obama, “Son seçimde gördüğümüz gibi, maalesef hazır değiliz” derken ekledi:2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i yenmişti.‘Olgunlaşmaya ihtiyacımız var’Ross, Obama’ya ‘First Lady’ rolünün ‘bir kadının başkan olması için açılan alanı etkileyip etkilemediğini sordu. Michelle Obama şöyle devam etti:Obama, 2024 kampanya döneminde Harris için sahaya çıkmış, büyük kalabalıkları mitinglere çekmiş, kadın sağlığı konusunda savunuculuk yapmış ve erkeklere Harris’e oy vermeleri için çağrıda bulunmuştu.Eski ABD First Lady’si, uzun süredir başkanlığa aday olması yönünde spekülasyonlar ve çağrılarla karşılaşıyor, ancak defalarca Oval Ofis’e talip olmak istemediğini söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/abd-politikasinin-yeni-odagi-turkiye-ziyareti-ile-gundemde-olan-jd-vance-kimdir-1101006391.html

abd

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

michelle obama, başkanlık, aday, kadın başkan, abd, abd başkanlık seçimleri, 2028 seçimleri, abd 2028 seçimleri, haberler, michelle obama haberleri