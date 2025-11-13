https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/meb-duyurdu-15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamalari-icin-basvurular-basladi-1100969830.html

MEB duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için başvurular ne zaman başlayacak?

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için başvuru takvimini duyurdu. Başvurular 17 Kasım'da başlıyor ve 21 Kasım'da sona eriyor. Sonuçlar ise 24 Kasım... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı sözleşmeli 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların 17 Kasım pazartesi günü başlayacağını duyurdu. E-devlet üzerinden yapılacak başvurular 21 Kasım cuma günü saat 16.00'da sona erecek. Sonuçlar ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini belirtti. MEB’in yayımladığı kılavuza göre, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilecek.Beş gün sürecek başvurular 21 Kasım'da saat 16.00'da tamamlanacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak. MEB, sonuçların hem bakanlık resmi sitesi hem de e-Devlet üzerinden duyurulacağını bildirdi.Atanacak öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?Ataması yapılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra göreve başlama tarihleri de netleşti. İşlemleri tamamlanan adaylar, 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.

