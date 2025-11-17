https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/-besiktas-duyurdu-sergen-yalcin-anjiyo-oldu-1101057132.html

Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo oldu

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak Yalçın’a geçmiş... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo olduğunu resmî bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Kulüp, Yalçın’ın durumunun yakından takip edildiğini belirtti.Siyah-Beyazlı camia endişeliAnjiyo haberinin duyulmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Tecrübeli teknik adamın, sağlık ekibinin tavsiyesine göre kısa süre içinde görevine döneceği tahmin ediliyor.Yalçın’ın hastanede gözlem altında tutulduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

