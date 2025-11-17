https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/-besiktas-duyurdu-sergen-yalcin-anjiyo-oldu-1101057132.html
Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo oldu
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak Yalçın’a geçmiş... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo olduğunu resmî bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Kulüp, Yalçın’ın durumunun yakından takip edildiğini belirtti.Siyah-Beyazlı camia endişeliAnjiyo haberinin duyulmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Tecrübeli teknik adamın, sağlık ekibinin tavsiyesine göre kısa süre içinde görevine döneceği tahmin ediliyor.Yalçın’ın hastanede gözlem altında tutulduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
11:54 17.11.2025 (güncellendi: 12:43 17.11.2025)
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak Yalçın’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Siyah-beyazlı camiada endişe yaratan gelişme sonrası gözler tecrübeli teknik adamın sağlık durumuna çevrildi.
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo olduğunu resmî bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.
Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Kulüp
, Yalçın’ın durumunun yakından takip edildiğini belirtti.
Siyah-Beyazlı camia endişeli
Anjiyo haberinin duyulmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları
sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Tecrübeli teknik adamın, sağlık ekibinin tavsiyesine göre kısa süre içinde görevine döneceği tahmin ediliyor.
Yalçın’ın hastanede gözlem altında tutulduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.