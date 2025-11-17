Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/-besiktas-duyurdu-sergen-yalcin-anjiyo-oldu-1101057132.html
Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo oldu
Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak Yalçın’a geçmiş... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T11:54+0300
2025-11-17T12:43+0300
sergen yalçın
spor
beşiktaş
kulüp
haberler
anjiyo
kalp
kalp
kalp hastalıkları
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100496391_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_fdea9565d849560524bcbd0c4acdeddd.jpg
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo olduğunu resmî bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Kulüp, Yalçın’ın durumunun yakından takip edildiğini belirtti.Siyah-Beyazlı camia endişeliAnjiyo haberinin duyulmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Tecrübeli teknik adamın, sağlık ekibinin tavsiyesine göre kısa süre içinde görevine döneceği tahmin ediliyor.Yalçın’ın hastanede gözlem altında tutulduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/osimhen-gozyaslariyla-sahayi-terk-etmisti-nijerya-macinda-yine-sakatlanan-yildiz-futbolcu-icin-1101054469.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100496391_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_97e7afa98e9ecc62e3e670089e4898b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergen yalçın, beşiktaş, kulüp, haberler, anjiyo, kalp, kalp, kalp hastalıkları, kalp krizi
sergen yalçın, beşiktaş, kulüp, haberler, anjiyo, kalp, kalp, kalp hastalıkları, kalp krizi

Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın anjiyo oldu

11:54 17.11.2025 (güncellendi: 12:43 17.11.2025)
© AA / Cem TekkeşinoğluSergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak Yalçın’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Siyah-beyazlı camiada endişe yaratan gelişme sonrası gözler tecrübeli teknik adamın sağlık durumuna çevrildi.
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo olduğunu resmî bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.
Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Kulüp, Yalçın’ın durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Siyah-Beyazlı camia endişeli

Anjiyo haberinin duyulmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Tecrübeli teknik adamın, sağlık ekibinin tavsiyesine göre kısa süre içinde görevine döneceği tahmin ediliyor.
Yalçın’ın hastanede gözlem altında tutulduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
SPOR
Osimhen gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti: Nijerya maçında yine sakatlanan yıldız futbolcu için korkutan açıklama geldi
11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала