Uşakov: Rusya ve ABD, Anchorage mutabakatı ile ilgili temaslarını sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin-Trump buluşmasının bir süreliğine ertelendiğini, ancak Rusya ile ABD'nin Anchorage'da varılan mutabakatlar... 16.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına demecinde Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki buluşmanın bir süreliğine ertelendiğini, ancak Rusya ile ABD'nin Anchorage'da varılan mutabakatlar doğrultusunda temaslarını sürdürdüğünü belirtti.Uşakov, liderlerin buluşma konusunda anlaşma sağlaması halinde zirvenin organizasyonu ile ilgili birçok teknik zorluğun ortadan kalkacağını ifade etti.Uşakov, "(ABD ile) Anchorage'da varılan mutabakatlara dayanarak Ukrayna çözümü konusunda aktif olarak görüşüyoruz. Bunun barışçıl bir çözüme ulaşmak için gerçekten iyi bir yol olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.Rus bürokrat, Anchorage'da varılan mutabakatın çözüm istemeyen ve 'son Ukraynalı ölene kadar' savaşa devam etmek isteyenlerin hoşuna gitmediğini sözlerine ekledi.

