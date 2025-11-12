https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/orban-trump-putin-zirvesi-hakkinda-konustu-ertelemis-olsak-da-sonucta-gerceklesecek-1100910813.html

Orban, Trump-Putin zirvesi hakkında konuştu: 'Ertelemiş olsak da, sonuçta gerçekleşecek'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte’de planlanan Trump-Putin zirvesinin hala gündemde olduğunu ve ertelenmiş olsa da gerçekleşebileceğini açıkladı. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan zirvenin Budapeşte’de yapılmasının hala gündemde olduğunu söyledi. Orban, “Ertelemiş olsak da, sonuçta gerçekleşecek. Sadece istediğimiz zaman değil, biraz sonra olacak” ifadelerini kullandı.Orban, görüşmelerin toprak meselesi nedeniyle tıkanmış durumda olduğunu, ayrıca 2022’de imzalanan İstanbul anlaşmalarının çatışmayı sonlandırabilecek potansiyele sahip olduğunu, ancak 'Anglosaksonların her şeyi bozduğunu' belirtti.ABD ve Rusya liderleri, 16 Ekim’de yıl içindeki sekizinci telefon görüşmesini gerçekleştirmişti. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington’un yeni zirve hazırlıklarına derhal başlayacağını ve zirvenin Budapeşte’de yapılabileceğini açıklamıştı.Daha sonra Trump, Budapeşte’de planlanan zirveyi iptal ettiğini duyurmuş, Rus lider ise bunun daha çok bir erteleme anlamına geldiğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın zirveyi 'şu aşamada Macaristan’da yapmanın mantıklı olmadığını' öne sürdüğünü ve Putin’in bu görüşe katıldığını aktarmıştı.

