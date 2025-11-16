Şanlıurfa'da inşaatta çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/sanliurfada-insaatta-cokme-meydana-geldi-2-isci-agir-yarali-1101038713.html
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan işçiler hayatını kaybetti. 16.11.2025, Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarıldı. 2 işçi ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan işçiler kurtarılamadı.Şanlıurfa'da inşaatta çökmeİlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.2 işçi göçük altında kaldıEkipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 2 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.Ambulanslarla hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumları ağırdı, tüm müdahalelere rağmen işçiler kurtarılamadı.İnşaatı güvenlik çemberine alan jandarmanın bölgede bekleyişi sürüyor.
13:46 16.11.2025 (güncellendi: 14:13 16.11.2025)
