https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/beyoglunda-1-kisinin-oldugu-metro-insaati-kazasina-iliskin-aciklama-tunel-gocmedi-beton-dokmede-is-1101037898.html
Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü metro inşaatı kazasına ilişkin açıklama: 'Tünel göçmedi, beton dökmede iş kazası oldu'
Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü metro inşaatı kazasına ilişkin açıklama: 'Tünel göçmedi, beton dökmede iş kazası oldu'
16.11.2025
2025-11-16T12:34+0300
2025-11-16T12:34+0300
İBB'den Beyoğlu'ndaki metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin açıklama yapıldı.Beton dökümünde iskele çöktüİBB'den yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, dün saat 20.50 sıralarında istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıp açılmasına bağlı olarak iskele çökmesi meydana geldiği belirtildi.'İş kazası'İş kazasında düşerek yaralanan 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla 2'sinin ise vinç yardımıyla çıkarıldığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.Açıklamada, "Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
12:34 16.11.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaşanan kazada tünel göçüğü meydana gelmediğini, olayın istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen iş kazası olduğunu, buna ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
İBB'den Beyoğlu'ndaki metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Beton dökümünde iskele çöktü

İBB'den yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, dün saat 20.50 sıralarında istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıp açılmasına bağlı olarak iskele çökmesi meydana geldiği belirtildi.

'İş kazası'

İş kazasında düşerek yaralanan 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla 2'sinin ise vinç yardımıyla çıkarıldığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
