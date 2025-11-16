https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/beyoglundaki-metro-insaatinda-iskele-cokmesi-taseron-firmanin-sahibi-ile-santiye-sefi-tutuklandi-1101045190.html

Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi: Taşeron firmanın sahibi ile şantiye şefi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında taşeron firmanın sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi olarak görevli O.Ç. 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. kattaki iskelede meydana gelen çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.Beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması sonucunda iskele üzerinden düşerek yaralanan S.E. kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, M.G ile S.E'nin kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile iyileşemez şekilde, C.G'nin ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığı belirlendi.Atanan uzman bilirkişi tarafından bugün hazırlanan kusur raporuna göre, kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi'nin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi O.Ç'nin asli kusurlu, yaralanan 3 işçi ile hayatını kaybeden S.E'nin ise tali kusurlu oldukları tespit edildi.İşlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

