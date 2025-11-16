https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/beyoglundaki-metro-insaatinda-iskele-cokmesi-taseron-firmanin-sahibi-ile-santiye-sefi-tutuklandi-1101045190.html
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi: Taşeron firmanın sahibi ile şantiye şefi tutuklandı
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi: Taşeron firmanın sahibi ile şantiye şefi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin taşeron firmanın sahibi ile... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-16T20:52+0300
2025-11-16T20:52+0300
2025-11-16T20:52+0300
cumhuriyet başsavcılığı
türki̇ye
metro
çökme
işçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099992524_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c3fbf3230cfb6a168c3cd57fede0de31.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında taşeron firmanın sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi olarak görevli O.Ç. 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. kattaki iskelede meydana gelen çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.Beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması sonucunda iskele üzerinden düşerek yaralanan S.E. kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, M.G ile S.E'nin kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile iyileşemez şekilde, C.G'nin ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığı belirlendi.Atanan uzman bilirkişi tarafından bugün hazırlanan kusur raporuna göre, kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi'nin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi O.Ç'nin asli kusurlu, yaralanan 3 işçi ile hayatını kaybeden S.E'nin ise tali kusurlu oldukları tespit edildi.İşlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/kizilay-tabelasina-dikenli-tel-cekildi-iddiasi-ankara-buyuksehir-belediyesinden-aciklama-1101042533.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099992524_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_01f8572be4440121ce8cfc3dc8f6a75f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, metro, çökme, işçi
cumhuriyet başsavcılığı, metro, çökme, işçi
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi: Taşeron firmanın sahibi ile şantiye şefi tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin taşeron firmanın sahibi ile şantiye şefi, tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında taşeron firmanın sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi olarak görevli O.Ç. 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.
Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. kattaki iskelede meydana gelen çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
Beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması sonucunda iskele üzerinden düşerek yaralanan S.E. kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, M.G ile S.E'nin kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile iyileşemez şekilde, C.G'nin ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığı belirlendi.
Atanan uzman bilirkişi tarafından bugün hazırlanan kusur raporuna göre, kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi'nin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi O.Ç'nin asli kusurlu, yaralanan 3 işçi ile hayatını kaybeden S.E'nin ise tali kusurlu oldukları tespit edildi.
İşlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.