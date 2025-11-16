https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/rusyanin-washington-buyukelciligi-moskova-washington-iliskilerinde-firsat-penceresi-acildi-1101034181.html
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği: Moskova-Washington ilişkilerinde ‘fırsat penceresi’ açıldı
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği: Moskova-Washington ilişkilerinde ‘fırsat penceresi’ açıldı
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yeni bir 'fırsat penceresi'... 16.11.2025
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Moskova ile Washington arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 92. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik yeni bir fırsat alanı oluştuğunu belirtti.Açıklamada, çok kutuplu uluslararası düzende tek taraflı liderlik iddialarına yer olmadığı vurgulanarak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin “kurallara dayalı dünya düzeni” olarak tanımlanan liberal-küreselci modele mesafeli duruşunun, Rusya ve ABD arasında eşitlik, karşılıklı ulusal çıkarlara saygı ve çatışmasız bir birlikte yaşama temelinde normalleşme için bir “fırsat penceresi” açtığı ifade edildi.Büyükelçilik ayrıca, iki ülkenin büyük güçler olarak ilişkilerini yeniden yapılandırması için uygun bir dönemin ortaya çıktığını vurguladı.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Moskova ile Washington arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 92. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik yeni bir fırsat alanı oluştuğunu belirtti.
Açıklamada, çok kutuplu uluslararası düzende tek taraflı liderlik iddialarına yer olmadığı vurgulanarak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin “kurallara dayalı dünya düzeni” olarak tanımlanan liberal-küreselci modele mesafeli duruşunun, Rusya ve ABD arasında eşitlik, karşılıklı ulusal çıkarlara saygı ve çatışmasız bir birlikte yaşama temelinde normalleşme için bir “fırsat penceresi” açtığı ifade edildi.
Büyükelçilik ayrıca, iki ülkenin büyük güçler olarak ilişkilerini yeniden yapılandırması için uygun bir dönemin ortaya çıktığını vurguladı.