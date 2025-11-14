https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/abd-bmde-rusya-karsiti-degisiklik-onergesine-ilk-kez-hayir-dedi-1101020494.html

ABD, BM’de Rusya karşıtı değişiklik önergesine ilk kez ‘hayır’ dedi

ABD, Rusya’nın BM’de sunduğu ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele’ tasarısına eklenen Rusya karşıtı değişikliğe ilk kez karşı oy kullandı. Washington, kararını... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

BM Genel Kurulu’nun Üçüncü Komitesi’nde yapılan oylamada ABD, Rusya’nın her yıl sunduğu ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele’ tasarısına eklenen Rusya karşıtı değişikliğe ilk kez karşı oy kullandı.Kararın gerekçesini açıklayan ABD temsilcisi, BM’deki süreçlerin giderek verimsizleştiğini belirterek, “Raporların, konferansların ve müzakerelerin sayısı verimsizlik ve savurganlık düzeyine ulaştı; bu durum hayati çalışmaların yürütülmesini imkansız kılıyor” dedi.Washington genel olarak komitedeki birçok tasarıdan uzak durma kararı aldı. Buna rağmen, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin tutum değişikliğini olumlu bir adım olarak değerlendirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Çok Taraflı İşbirliği Departmanı Direktörü Grigoriy Lukyantsev, “ABD heyetinin oy davranışındaki değişikliği not ettik. Bu, değişiklik oylamasının olumlu sonuçlarından biridir” ifadelerini kullandı.Oylamada, Rusya tarafından 2005’ten bu yana her yıl sunulan tasarı 114 ülkenin desteğini alırken, aralarında ABD’nin de bulunduğu 52 ülke karşı oy kullandı.Rusya’nın 2022’de Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyonun ardından Batılı ülkeler, tasarıya her yıl Rusya’nın bu operasyonu “neonazizmi yok etme bahanesiyle meşrulaştırdığı” iddiasıyla bir değişiklik ekliyor. ABD bu değişikliği bugüne kadar desteklerken, bu yıl ilk kez karşı yönde oy kullanmayı tercih etti.

