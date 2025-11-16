https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/rus-hava-savunmasi-gece-boyunca-ukraynaya-ait-57-iha-imha-etti-1101036479.html
Rus hava savunması gece boyunca Ukrayna’ya ait 57 İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın 7 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 57 insansız hava aracı (İHA)... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın 7 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 57 insansız hava aracı (İHA) imha etti.Bakanlığın açıklamasında, “Dün gece boyunca, 15 Ekim saat 23.00 ile 16 Ekim saat 07.00 arasında görevdeki hava savunma sistemleri, 23’ü Samara Bölgesi, 17’si Volgograd Bölgesi, 5’i Saratov Bölgesi, 5’i Rostov Bölgesi, 3’ü Kursk Bölgesi, 3’ü Voronej Bölgesi ve biri Bryansk Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait 57 adet uçak tipi insansız hava aracı önleyerek imha etti” denildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
