Okullarda asbest alarmı: Avustralya'da 69 okul aynı anda kapatılıyor

Okullarda asbest alarmı: Avustralya’da 69 okul aynı anda kapatılıyor

Avustralya'da okullarda kullanılan renkli oyun kumunda asbest şüphesi çıkması büyük paniğe yol açtı. Yetkililer 'risk düşük' dese de, hükümet tüm ürünler... 16.11.2025

Avustralya Başkent Bölgesi’nde tam 69 okulun pazartesi günü kapalı olacağı açıklandı. Kapatma kararı, Kmart ve Target tarafından satılan renkli oyun kumlarında asbest izine rastlanması üzerine alındı. Avustralya Başkent Bölgesi Eğitim Bakanı Yvette Berry, hafta sonu boyunca yapılan incelemelerde şimdiye kadar okullarda “havada asbest tespit edilmediğini” aktardı. Ancak “risk makul seviyeye düşene kadar” önlem almak zorunda olduklarını söyledi.İncelemeler günler sürebilir Okullarda görevli ekipler ve acil durum gönüllüleri, tüm binaları dolaşarak oyun kumlarını tek tek tespit etmeye çalıştı. Berry, “Bu kumlar Officeworks ürünlerinden çok daha yaygın kullanılıyor” diyerek durumun beklenenden ciddi olduğunu ifade etti. Bazı okullar açık kalacak çünkü yalnızca az miktarda kum bulunan ya da hiç bulunmayan 23 okul kapsam dışı bırakıldı.Renkli kumla ilgili benzer uyarılar Yeni Zelanda’ya da sıçradı. En az iki okulda daha test için kapanma kararı alındığı bildirildi.Asbest neden tehlikeli? Asbest yıllar önce inşaat malzemelerinde yaygın kullanılıyordu. Parçalandığında havaya karışan lifler akciğerlere yapışarak uzun vadede kansere yol açabiliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda’da asbest içeren ürünlerin ithalatı ve ihracatı yasak.

2025

