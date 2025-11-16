Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/okullarda-asbest-alarmi-avustralyada-69-okul-ayni-anda-kapatiliyor-1101041831.html
Okullarda asbest alarmı: Avustralya’da 69 okul aynı anda kapatılıyor
Okullarda asbest alarmı: Avustralya’da 69 okul aynı anda kapatılıyor
Sputnik Türkiye
Avustralya'da okullarda kullanılan renkli oyun kumunda asbest şüphesi çıkması büyük paniğe yol açtı. Yetkililer 'risk düşük' dese de, hükümet tüm ürünler... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-16T15:45+0300
2025-11-16T15:46+0300
yaşam
avustralya
yeni zelanda
asbest
kum
okul
kapatma
eğitim bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101041639_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_fb8f2cb30cc4229b9ec256ee5d45aaa8.jpg
Avustralya Başkent Bölgesi’nde tam 69 okulun pazartesi günü kapalı olacağı açıklandı. Kapatma kararı, Kmart ve Target tarafından satılan renkli oyun kumlarında asbest izine rastlanması üzerine alındı. Avustralya Başkent Bölgesi Eğitim Bakanı Yvette Berry, hafta sonu boyunca yapılan incelemelerde şimdiye kadar okullarda “havada asbest tespit edilmediğini” aktardı. Ancak “risk makul seviyeye düşene kadar” önlem almak zorunda olduklarını söyledi.İncelemeler günler sürebilir Okullarda görevli ekipler ve acil durum gönüllüleri, tüm binaları dolaşarak oyun kumlarını tek tek tespit etmeye çalıştı. Berry, “Bu kumlar Officeworks ürünlerinden çok daha yaygın kullanılıyor” diyerek durumun beklenenden ciddi olduğunu ifade etti. Bazı okullar açık kalacak çünkü yalnızca az miktarda kum bulunan ya da hiç bulunmayan 23 okul kapsam dışı bırakıldı.Renkli kumla ilgili benzer uyarılar Yeni Zelanda’ya da sıçradı. En az iki okulda daha test için kapanma kararı alındığı bildirildi.Asbest neden tehlikeli? Asbest yıllar önce inşaat malzemelerinde yaygın kullanılıyordu. Parçalandığında havaya karışan lifler akciğerlere yapışarak uzun vadede kansere yol açabiliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda’da asbest içeren ürünlerin ithalatı ve ihracatı yasak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/ingiltere-multeciler-icin-altin-bilet-uygulamasini-kaldiriyor-1101039420.html
avustralya
yeni zelanda
kum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101041639_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_848ee0ea3dfced601cc8d44523d16da2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avustralya, yeni zelanda, asbest, kum, okul, kapatma, eğitim bakanlığı
avustralya, yeni zelanda, asbest, kum, okul, kapatma, eğitim bakanlığı

Okullarda asbest alarmı: Avustralya’da 69 okul aynı anda kapatılıyor

15:45 16.11.2025 (güncellendi: 15:46 16.11.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAvustralya asbest
Avustralya asbest - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Avustralya'da okullarda kullanılan renkli oyun kumunda asbest şüphesi çıkması büyük paniğe yol açtı. Yetkililer 'risk düşük' dese de, hükümet tüm ürünler temizlenene kadar okulları kapatma kararı aldı.
Avustralya Başkent Bölgesi’nde tam 69 okulun pazartesi günü kapalı olacağı açıklandı. Kapatma kararı, Kmart ve Target tarafından satılan renkli oyun kumlarında asbest izine rastlanması üzerine alındı. Avustralya Başkent Bölgesi Eğitim Bakanı Yvette Berry, hafta sonu boyunca yapılan incelemelerde şimdiye kadar okullarda “havada asbest tespit edilmediğini” aktardı. Ancak “risk makul seviyeye düşene kadar” önlem almak zorunda olduklarını söyledi.

İncelemeler günler sürebilir

Okullarda görevli ekipler ve acil durum gönüllüleri, tüm binaları dolaşarak oyun kumlarını tek tek tespit etmeye çalıştı. Berry, “Bu kumlar Officeworks ürünlerinden çok daha yaygın kullanılıyor” diyerek durumun beklenenden ciddi olduğunu ifade etti. Bazı okullar açık kalacak çünkü yalnızca az miktarda kum bulunan ya da hiç bulunmayan 23 okul kapsam dışı bırakıldı.
Renkli kumla ilgili benzer uyarılar Yeni Zelanda’ya da sıçradı. En az iki okulda daha test için kapanma kararı alındığı bildirildi.

Asbest neden tehlikeli?

Asbest yıllar önce inşaat malzemelerinde yaygın kullanılıyordu. Parçalandığında havaya karışan lifler akciğerlere yapışarak uzun vadede kansere yol açabiliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda’da asbest içeren ürünlerin ithalatı ve ihracatı yasak.
İngiliz Kanalı'nda mültecileri taşıyan bir bot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
DÜNYA
İngiltere, mülteciler için 'altın bilet' uygulamasını kaldırıyor
13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала