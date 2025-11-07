https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/siginak-donemi-basliyor-avm-stadyum-millet-bahcesi-ve-yeni-binalarda-zorunlu-olacak-1100811447.html

'Sığınak' dönemi başlıyor: AVM, stadyum, millet bahçesi ve yeni binalarda zorunlu olacak

Türkiye’nin sığınak altyapısı yenileniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, artan şehirleşme ve nüfus yoğunluğuna karşı Sığınak Yönetmeliği’ni güncelledi. 44 kurum ve kuruluşla iş birliği içinde yürütülen çalışmalar 6 ayda tamamlandı. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz” diyerek yönetmeliğin kapsamını şöyle özetledi:“Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz.”Yeni binalara sığınak şartıYeni düzenlemeye göre, bağımsız bölümü 10’dan fazla olan konutlarda, 50 yatak üzeri yurt, otel ve konaklama tesislerinde, 25 yatak üzeri bakım evi ve sağlık tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak.Ayrıca 2 bin metrekareden büyük sanayi tesisleri ve bin metrekare üzeri kamu binaları da sığınak inşa etmekle yükümlü olacak.Stadyum ve okullarda yeni standartlarYeni yönetmeliğe göre seyirci kapasitesi 5 binin üzerindeki stadyum ve spor tesislerinde sığınak zorunlu hale getirildi. Bu alanlarda yapılacak sığınakların kapasitesi, toplam seyirci sayısının en az yüzde 3’ü kadar olacak.Eğitim kurumları için de ek şartlar getirildi. Okul binalarında yapılacak sığınakların 20 santimetre tavan, 30 santimetre duvar kalınlığında betonarme olması zorunlu hale getirildi.Kamu binalarına ek güvenlik önlemleriKamu kurumlarına ait binalarda bulunan sığınaklara da yeni standartlar geldi.Buna göre:100 metrekare üzeri sığınaklarda ayrıca lavabo ve mutfak nişi bulunacak.Millet bahçeleri ve metro tünelleri de sığınak olacakYeni yönetmelikle birlikte millet bahçeleri ve metro tünelleri de sığınak işlevi görecek şekilde tasarlanacak. Yüzölçümü 15 bin metrekareden büyük millet bahçelerinde, alanın en az yüzde 3’ü kadar yeraltı sığınağı yapılacak.Yeni metro hatlarının tünelleri genel sığınak vasfında projelendirilecek, mevcut hatlar da bu özelliğe uygun hale getirilecek.AVM ve otoparklarda sığınak zorunluluğuYeni düzenleme kapsamında alışveriş merkezleri ve büyük otoparklar da sığınak standardına tabi tutuldu. AVM’lerin bodrum otopark katları, sığınak olarak düzenlenecek.Mevcut yapılar ise 31 Aralık 2028 tarihine kadar bu standartlara uygun hale getirilecek.Engelli ve yaşlılar için erişilebilir tasarımTüm yeni yapılacak sığınaklarda engelli, hamile ve yaşlı bireylerin erişimine uygun tasarım şartı getirildi. Bu yapılarda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen erişilebilirlik standartlarına uyulacak.AFAD kayıtları zorunlu hale geldiYeni yönetmelik, sığınak ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından AFAD’a bildirilmesini zorunlu hale getirdi. Bu sayede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, olası bir kriz anında sığınakların planlama ve koordinasyonunu daha etkin yürütebilecek.TRT’ye kesintisiz yayın yükümlülüğüTRT, acil durumlarda sığınaklardan kesintisiz yayın yapabilmek için gerekli altyapıyı kurmakla yükümlü olacak. Kuruluşun, özel sığınak sistemleri oluşturarak yayın sürekliliğini sağlaması yönetmelikte açıkça yer aldı.Tüm sığınaklar 1 yıl içinde denetlenecekYönetmeliğin geçici maddesine göre, Türkiye genelindeki tüm sığınaklar 1 yıl içinde denetlenecek. Kullanıma hazır olmayan sığınaklar için mevzuata uygun hale getirme süreci başlatılacak.

