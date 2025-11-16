https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/meteorolojiden-uc-il-icin-sari-kodlu-uyari-hangi-illerde-kar-bekleniyor-1101034429.html
Meteoroloji'den üç il için sarı kodlu uyarı: Hangi illerde kar bekleniyor?
Meteorolojik verilere göre doğu illerinde kar ve sağanak yağmur bugün de devam edecek. Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı yurdun iç ve batı kesimlerinde ise... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kar yağacak mı? Hangi illerde kar bekleniyor?
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
3 şehir için sarı kodlu uyarı
Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Şırnak, Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Marmara'da sis bekleniyor
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis bekleniyor.
Salı günü doğudaki illerin yükseklerinde kar yağışı beklentisi var.
Bugün hava durumu nasıl? İl il hava durumu
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
🔹 Kırklareli 14 derece
🔹 İstanbul 17 derece
🔹 Denizli 20 derece
🔹 İzmir 23 derece
🔹 Adana 22 derece
🔹 Ankara 14 derece
🔹 Samsun 17 derece
🔹 Malatya 11 derece
🔹 Diyarbakır 13 derece
🔹 Gaziantep 15 derece