https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/meteorolojiden-uc-il-icin-sari-kodlu-uyari-hangi-illerde-kar-bekleniyor-1101034429.html

Meteoroloji'den üç il için sarı kodlu uyarı: Hangi illerde kar bekleniyor?

Meteoroloji'den üç il için sarı kodlu uyarı: Hangi illerde kar bekleniyor?

Sputnik Türkiye

Meteorolojik verilere göre doğu illerinde kar ve sağanak yağmur bugün de devam edecek. Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı yurdun iç ve batı kesimlerinde ise... 16.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-16T09:36+0300

2025-11-16T09:36+0300

2025-11-16T09:36+0300

yaşam

doğu karadeniz

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu anadolu

sabah

şırnak

hava durumu

hava durumu

bayram hava durumu

kar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100809564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4973ac532f5684739379d3373c9a5e86.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kar yağacak mı? Hangi illerde kar bekleniyor?Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.3 şehir için sarı kodlu uyarıYağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Şırnak, Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yapıldı.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Marmara'da sis bekleniyorHava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis bekleniyor.Bu hafta kar var mı?Salı günü doğudaki illerin yükseklerinde kar yağışı beklentisi var.Bugün hava durumu nasıl? İl il hava durumuBugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:🔹 Kırklareli 14 derece🔹 İstanbul 17 derece🔹 Denizli 20 derece🔹 İzmir 23 derece🔹 Adana 22 derece🔹 Ankara 14 derece🔹 Samsun 17 derece🔹 Malatya 11 derece🔹 Diyarbakır 13 derece🔹 Gaziantep 15 derece

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/meteorolojiden-7-bolge-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-sicakliklar-dusuyor-1100880053.html

doğu karadeniz

doğu anadolu

şırnak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu karadeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, sabah, şırnak, hava durumu, hava durumu, bayram hava durumu, kar