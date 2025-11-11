Türkiye
Meteoroloji'den 7 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji'den 7 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren ise İç Anadolu... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den 7 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

06:55 11.11.2025
© Dilara İrem Sancar
© Dilara İrem Sancar
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren ise İç Anadolu, Karadeniz'in batısı ile akşam saatlerinde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar kuzeybatıdan itibaren azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Kasım Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Bursa – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çanakkale – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Afyonkarahisar – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Manisa – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Adana – 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya – 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

Ankara – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Çankırı – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kayseri – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Düzce – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Sinop – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Rize – 22°C
Parçalı bulutlu.
Samsun – 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu.
Trabzon – 20°C
Parçalı bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 15°C
Parçalı bulutlu.
Kars – 15°C
Parçalı bulutlu.
Malatya – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Van – 14°C
Parçalı bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Gaziantep – 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Mardin – 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Siirt – 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
