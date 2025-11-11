Meteoroloji'den 7 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
© Dilara İrem Sancarsağanak
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren ise İç Anadolu, Karadeniz'in batısı ile akşam saatlerinde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar kuzeybatıdan itibaren azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Kasım Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Bursa – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çanakkale – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE
Afyonkarahisar – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Manisa – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Adana – 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya – 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
Ankara – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu.
Çankırı – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kayseri – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bolu – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Düzce – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Sinop – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Rize – 22°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
Samsun – 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu.
Parçalı, zamanla çok bulutlu.
Trabzon – 20°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 15°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
Kars – 15°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
Malatya – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu.
Van – 14°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Gaziantep – 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Mardin – 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Siirt – 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.