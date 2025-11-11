https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/meteorolojiden-7-bolge-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-sicakliklar-dusuyor-1100880053.html

Meteoroloji'den 7 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren ise İç Anadolu... 11.11.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095170760_0:116:2217:1363_1920x0_80_0_0_b70d7477a073d1c6c93e6e5c58459c55.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Kasım Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.MARMARABursa – 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.Çanakkale – 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul – 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.Kırklareli – 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı.EGEAfyonkarahisar – 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Denizli – 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İzmir – 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Manisa – 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZAdana – 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Antalya – 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Hatay – 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Isparta – 19°CParçalı ve çok bulutlu.İÇ ANADOLUAnkara – 19°CParçalı ve çok bulutlu.Çankırı – 20°CParçalı ve çok bulutlu.Eskişehir – 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.Kayseri – 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.BATI KARADENİZBolu – 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.Düzce – 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.Sinop – 22°CParçalı ve çok bulutlu.Zonguldak – 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.Rize – 22°CParçalı bulutlu.Samsun – 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu.Trabzon – 20°CParçalı bulutlu.DOĞU ANADOLUErzurum – 15°CParçalı bulutlu.Kars – 15°CParçalı bulutlu.Malatya – 21°CParçalı ve çok bulutlu.Van – 14°CParçalı bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.Gaziantep – 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.Mardin – 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.Siirt – 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

SON HABERLER

