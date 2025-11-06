https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/meksika-devlet-baskani-sheinbaum-taciz-sonrasi-dava-acti-bu-mucadele-tum-kadinlar-icin-1100779853.html

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum taciz sonrası dava açtı: 'Bu mücadele tüm kadınlar için'

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum taciz sonrası dava açtı: 'Bu mücadele tüm kadınlar için'

Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum, sokakta yürürken bir erkek tarafından tacize uğradı. Sheinbaum, olayı polise bildirerek şikayetçi oldu... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksiko’daki Ulusal Saray’dan Eğitim Bakanlığı’na yürüdüğü sırada bir erkek tarafından tacize uğradı. Olay, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek kısa sürede ülke gündemine oturdu. Görüntülerde, alkollü olduğu belirtilen bir adamın Sheinbaum’un arkasından yaklaşarak dokunduğu görüldü.'Kadınların kişisel alanı ihlal edilmemelidir'Sheinbaum, ertesi sabah yaptığı basın toplantısında olayı doğruladı ve tacizci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. “Kadınların kişisel alanı ihlal edilmemelidir. Hep birlikte yüksek sesle ‘hayır’ demeliyiz” diyen Sheinbaum, davayı yalnızca kendi adına değil, tüm Meksikalı kadınlar adına açtığını belirtti.“Eğer bu devlet başkanına yapılabiliyorsa, genç kadınlara neler yapılıyor?” diye soran Sheinbaum, kadınların benzer saldırıları daha kolay bildirebilmeleri için yasal süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.'Bu sadece Sheinbaum’a değil, tüm kadınlara saldırıdır'Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Brugada, Sheinbaum’un sözlerini hatırlatarak, “Bu sadece başkana değil, tüm kadınlara yapılan bir saldırıdır. Artık hiçbir tacize, hiçbir şiddete göz yumulmamalı” ifadelerini kullandı.Brugada, kadınlara yönelik şiddetin toplumda kökleşmiş alışkanlıklarla normalleştirildiğini, ancak bu olayın “bir dönüm noktası” olması gerektiğini söyledi.Sheinbaum: Güvenliğimi artırmayacağımOlayın ardından devlet başkanının güvenliğiyle ilgili sorular gündeme geldi. Sheinbaum ise koruma önlemlerini artırmayı reddederek, “Yirmi dakikalık bir araba yolculuğu yerine beş dakikalık bir yürüyüş yapmayı seçtik. Bu olay, kadınların güvenlik endişesiyle kamusal alandan çekilmesine neden olmamalı” dedi.Sheinbaum, küçük yaşlardan beri tacize maruz kaldığını da paylaşarak, “Ben de 12 yaşındayken okul yolunda benzer şeyler yaşadım. Bu, ülkemizde yaygın bir sorun” ifadesini kullandı.Meksika’da kadına yönelik şiddet hala yaygınDünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl yayımladığı rapora göre, Amerika kıtasında her üç kadından biri yaşamının bir döneminde fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.Meksika’da ise 2025’in ilk yedi ayında kadın cinayetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında azaldı. Ancak Federal Güvenlik Sekreterliği verilerine göre, kadınlara yönelik kasıtlı yaralama vakaları hala yüksek seyrediyor.Guerrero Kadınlara Karşı Şiddet Derneği Direktörü Reyna, “Sorunun kaynağı cezasızlık. Kadınlar suç duyurusunda bulunsa bile adaletin yerini bulmayacağına inanıyor” dedi.'Örnek ceza verilmezse mesaj eksik kalır'Kolej de México’dan siyaset bilimci Manuel Pérez Aguirre, olayın yalnızca bireysel bir saldırı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Aguirre, “Bu olayda verilecek ceza örnek olmalı. Ancak o zaman kadınlara yönelik şiddetle mücadelede gerçek bir mesaj verilmiş olur” dedi.

