Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 5 işçiden 4’ü kurtarıldı, çalışmalar sürüyor
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 5 işçiden 4’ü kurtarıldı, çalışmalar sürüyor
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, TTK Karadon Müessesesi’ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen göçük, ocağın eksi 263 kotundaki baca kısmında oluştu. Olay sırasında ocakta çalışan 5 işçi mahsur kaldı.4 işçi sağ çıkarıldı, biri hastanedeİhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda işçilerden 4’ü göçük altından kurtarıldı. Hafif yaralanan 1 işçi, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Bir işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyorEkipler, göçük altında kalan son işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama-kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 5 işçiden 4’ü kurtarıldı, çalışmalar sürüyor

13:52 25.09.2025
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 5 işçiden 4’ü kurtarıldı. Hafif yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 1 işçiye ulaşmak için AFAD, polis, jandarma ve TTK ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, TTK Karadon Müessesesi’ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen göçük, ocağın eksi 263 kotundaki baca kısmında oluştu. Olay sırasında ocakta çalışan 5 işçi mahsur kaldı.

4 işçi sağ çıkarıldı, biri hastanede

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda işçilerden 4’ü göçük altından kurtarıldı. Hafif yaralanan 1 işçi, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

Ekipler, göçük altında kalan son işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama-kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.
