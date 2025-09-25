https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-5-isciden-4u-kurtarildi-calismalar-suruyor-1099657523.html

Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 5 işçiden 4’ü kurtarıldı, çalışmalar sürüyor

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, TTK Karadon Müessesesi’ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen göçük, ocağın eksi 263 kotundaki baca kısmında oluştu. Olay sırasında ocakta çalışan 5 işçi mahsur kaldı.4 işçi sağ çıkarıldı, biri hastanedeİhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda işçilerden 4’ü göçük altından kurtarıldı. Hafif yaralanan 1 işçi, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Bir işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyorEkipler, göçük altında kalan son işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama-kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

