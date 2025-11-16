https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/kizilay-tabelasina-dikenli-tel-cekildi-iddiasi-ankara-buyuksehir-belediyesinden-aciklama-1101042533.html

Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya akımı ile ünlenen Kızılay tabelasına dikenli tel çekildiği iddialarını yalanladı. 16.11.2025, Sputnik Türkiye

Ankara bir süredir Kızılay tabelasını konuşuyor. Gençlerin fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturduğu tabelaya ilgi azalmadı. Bugün ise tabelanın etrafına dikenli tel çekildiği iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberi yalanladı.Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi?Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tabela açıklaması:

