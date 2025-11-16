Türkiye
Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya akımı ile ünlenen Kızılay tabelasına dikenli tel çekildiği iddialarını yalanladı.
Ankara bir süredir Kızılay tabelasını konuşuyor. Gençlerin fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturduğu tabelaya ilgi azalmadı. Bugün ise tabelanın etrafına dikenli tel çekildiği iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberi yalanladı.
kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi?
kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi?

Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya akımı ile ünlenen Kızılay tabelasına dikenli tel çekildiği iddialarını yalanladı.
Ankara bir süredir Kızılay tabelasını konuşuyor. Gençlerin fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturduğu tabelaya ilgi azalmadı.
Bugün ise tabelanın etrafına dikenli tel çekildiği iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberi yalanladı.

Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tabela açıklaması:
Sosyal medyada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kızılay tabelasına dikenli tel çektiği yönünde iddialar dolaşıma sokulmuştur. Söz konusu görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.
Kızılay tabelası akımı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
YAŞAM
Ankara'ya tabela dayanmıyor, Kızılay tabelası 3. kez yenilendi: Gençler neden Kızılay tabelasına asılıyor?
14 Kasım, 15:13
14 Kasım, 15:13
