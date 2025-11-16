https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/kizilay-tabelasina-dikenli-tel-cekildi-iddiasi-ankara-buyuksehir-belediyesinden-aciklama-1101042533.html
Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya akımı ile ünlenen Kızılay tabelasına dikenli tel çekildiği iddialarını yalanladı. 16.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-16T16:08+0300
2025-11-16T16:08+0300
2025-11-16T16:08+0300
yaşam
kızılay
ankara
kızılay tabelası
abb
ankara büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101042375_0:481:1200:1156_1920x0_80_0_0_7493cde0b9b158fff9acaf5dd73a8265.jpg
Ankara bir süredir Kızılay tabelasını konuşuyor. Gençlerin fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturduğu tabelaya ilgi azalmadı. Bugün ise tabelanın etrafına dikenli tel çekildiği iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberi yalanladı.Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi?Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tabela açıklaması:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ankaraya-tabela-dayanmiyor-kizilay-tabelasi-3-kez-yenilendi-gencler-akim-pesinde-1101007285.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101042375_0:368:1200:1268_1920x0_80_0_0_27e3ba04da1fb017bf7509b20b15a28f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi?
kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi?
Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya akımı ile ünlenen Kızılay tabelasına dikenli tel çekildiği iddialarını yalanladı.
Ankara bir süredir Kızılay tabelasını konuşuyor. Gençlerin fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturduğu tabelaya ilgi azalmadı.
Bugün ise tabelanın etrafına dikenli tel çekildiği iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberi yalanladı.
Kızılay tabelasına dikenli tel mi çekildi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tabela açıklaması:
Sosyal medyada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kızılay tabelasına dikenli tel çektiği yönünde iddialar dolaşıma sokulmuştur. Söz konusu görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.