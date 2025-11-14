Türkiye
Ankara'ya tabela dayanmıyor: Kızılay tabelası 3. kez yenilendi, gençler 'akım' peşinde
Ankara'ya tabela dayanmıyor: Kızılay tabelası 3. kez yenilendi, gençler 'akım' peşinde
15:13 14.11.2025 (güncellendi: 15:16 14.11.2025)
Kızılay tabelası akımı
© Sputnik / Zeynep Gökalp
Ankara'nın Kennedy Caddesi'nde bulunan ve sosyal medyada popüler hale gelen “Kızılay” yazılı yön tabelası, çalınması ve zarar görmesi nedeniyle 3'üncü kez yenilendi.
Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi’ndeki Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi.

Tabela düşüyor, Ankara Büyükşehir yenisini takıyor

Daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından götürülen tabelanın yerine yenisi geldikten sonra üzeri kirletilen tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tekrar yenilendi.
Ardından zarar gören tabela, tekrar yenilendi. Birçok kişi, arkadaşlarının yardımıyla tabelaya asılıp, çektirdikleri fotoğrafları “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle sosyal medyada paylaştı. Trafik ışıklarında bekleyen vatandaşlar da araçlarından fotoğraf çekmeye başladı.

Kızılay tabelası neden akım oldu?

Fotoğraf çektirmek için her gün dakikalarca sıra bekleyen gençler, neden tabelaya asılmak istedikleri sorusuna 'akım' cevabını veriyor.
Yaşları 15 ila 25 olan gençlerin amacı fotoğraflarını internette paylaşarak etkileşim almak.

İstanbul'da Kızılay tabelası akımı

İstanbul'da bir işletme de dükkanının önünde Kızılay tabelası koydu ve akımdan faydalanmak istedi.
İzmir Alsancak'ta da gençler benzer pozları İzmir tabelalarıyla vermeye başladı.
