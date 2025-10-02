https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/israil-gucleri-bati-seriada-filistin-bayraklarini-indiriyor-bayrak-asan-yerel-sakinleri-taciz-1099831160.html
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistin bayraklarını indiriyor, bayrak asan yerel sakinleri taciz ediyor
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistin bayraklarını indiriyor, bayrak asan yerel sakinleri taciz ediyor
İsrail, Batı Şeria üzerinde kısmen veya tamamen egemenlik kurma planını uygulamaya çalışıyor. 02.10.2025
Son dönemde İsrail güvenlik güçleri, Filistin bayrakları asan yerel sakinleri giderek daha fazla taciz ediyor ve bazı belediyelerdeki bayrakları bizzat indiriyor. Sputnik bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor.
İsrail, Filistin'in Batı Şeria'daki varlığına son vermeyi hedefliyor
İsrail, Filistin'in Batı Şeria'daki varlığına son vermeyi hedefliyor
İsrail, Batı Şeria üzerinde kısmen veya tamamen egemenlik kurma planını uygulamaya çalışıyor.
