Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuşuyor
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistin bayraklarını indiriyor, bayrak asan yerel sakinleri taciz ediyor
Son dönemde İsrail güvenlik güçleri, Filistin bayrakları asan yerel sakinleri giderek daha fazla taciz ediyor ve bazı belediyelerdeki bayrakları bizzat indiriyor. Sputnik bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor.
İsrail, Filistin'in Batı Şeria'daki varlığına son vermeyi hedefliyor
İsrail, Batı Şeria üzerinde kısmen veya tamamen egemenlik kurma planını uygulamaya çalışıyor.
İsrail- Filistin çatışması
