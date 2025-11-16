https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/irandan-iaeaya-suclama-israile-nukleer-tesis-bilgilerinin-sizdirildigi-iddiasi-1101044562.html

İran’dan IAEA’ya suçlama: ‘İsrail’e nükleer tesis bilgilerinin sızdırıldığı’ iddiası

İran’dan IAEA’ya suçlama: ‘İsrail’e nükleer tesis bilgilerinin sızdırıldığı’ iddiası

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Eslami, uluslararası nükleer denetim kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (IAEA) İsrail’e bilgi aktarmakla suçladı... 16.11.2025, Sputnik Türkiye

Tahran’daki bir konferansta konuşan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Eslami, “İsrail’in vurduğu ilk tesis, Tahran’daki araştırma reaktörüne yakıt üreten tesisti. Bu tesisle ilgili bilgiler sadece IAEA’nın erişimine açıktı. Binadaki test odamız da IAEA’nın desteğiyle oluşturulmuştu; saldırı tam olarak o odaya yapıldı. Bu kadar nokta atışı bir saldırı, IAEA bilgilerinin kötüye kullanılmasından başka nasıl mümkün olabilir?” ifadelerini kullandı.Eslami, söz konusu araştırma reaktörünün tamamen barışçıl amaçlarla kullanıldığını, özellikle hastanelere yönelik radyoaktif ilaç üretiminde kritik rol oynadığını söyledi.‘12 günlük savaşın' arka planı13 Haziran’da İsrail, İran’ın gizli bir askeri nükleer program yürüttüğünü öne sürerek ülkeye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatmış, nükleer tesisler, üst düzey askeri yetkililer, tanınmış nükleer fizikçiler ve hava üsleri hedef alınmıştı. Tahran suçlamaları reddetmişti.Yaklaşık 12 gün boyunca karşılıklı saldırılar sürerken, 22 Haziran’da ABD de İran’daki nükleer tesisleri vurmuş, İran ise misilleme olarak Katar’daki Al Udeid Hava Üssü’nü hedef almıştı. Ardından Tahran, çatışmayı daha fazla tırmandırma niyetinde olmadığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump 23 Haziran’da yaptığı açıklamada İsrail ve İran’ın '12 günlük savaş'ı sona erdirmek üzere ateşkese vardığını duyurmuştu.

