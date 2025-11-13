Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/evdeki-gizli-zehir-siradan-bir-kimyasal-karaciger-hastaligi-riskini-uce-katliyor-1100970885.html
Evdeki gizli zehir: Sıradan bir kimyasal, karaciğer hastalığı riskini üçe katlıyor
Evdeki gizli zehir: Sıradan bir kimyasal, karaciğer hastalığı riskini üçe katlıyor
Sputnik Türkiye
Yapılan araştırmada günlük temizlik ürünlerinin ve kuru temizlemede kullanılan PCE içeren ürünlerin karaciğer hastalıklarını üç kat artırdığı öğrenildi.
2025-11-13T16:31+0300
2025-11-13T16:31+0300
sağlik
uluslararası kanser araştırmaları ajansı
karaciğer
karaciğer kanseri
hastalık
kuru temizleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1d/1055959560_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f33b7d45252d03cbfe49b958606bd192.jpg
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, kuru temizleme işlemlerinde ve bazı ev ürünlerinde kullanılan PCE (tetrakloroetilen) adlı kimyasalın ciddi karaciğer hasarına yol açabileceğini ortaya koydu. Keck Medicine of USC’den araştırmacılar, bu kimyasala maruz kalan kişilerde karaciğer fibrozunun (yani karaciğerin yara dokusuyla kaplanmasının) üç kat daha fazla görüldüğünü tespit etti.Kuru temizleme kokusu, fark etmeden solunan tehlike PCE, genellikle kuru temizleme, leke çıkarıcı, yapıştırıcı ve metal cilaları gibi ürünlerde kullanılıyor. Kimyasal havaya karışarak solunabiliyor veya toprağa sızarak içme suyuna ulaşabiliyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, PCE’yi 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırıyor. Daha önce mesane kanseri ve lenfoma gibi hastalıklarla da bağlantı kurulmuştu.Fazla maruziyet, daha büyük risk Araştırmada, 2017–2020 arasında toplanan veriler incelendi. Katılımcıların yüzde 7’sinin kanında PCE tespit edildi. Bu kişilerde karaciğer hasarı riski üç kat arttı. Üstelik her küçük artışta risk orantılı olarak büyüyordu. Gelir düzeyi yüksek kişilerin kanında daha fazla PCE’ye rastlandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kuru temizleme hizmetlerini daha sık kullanmaları olabilir.Araştırmacılar, PCE’ye maruz kalma oranının yüksek olduğu kişilerin karaciğer taramalarını daha sık yaptırması gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/bilim-insanlari-uyardi-sekerli-ve-diyet-icecekler-karaciger-hastaliklarini-artiriyor-1100026006.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1d/1055959560_192:0:1392:900_1920x0_80_0_0_46f2a9811b1d0aa9ca401ff1232b6425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuru temizleme, karaciğer hastalıkları, karaciğer kanseri, temizlik ürünleri, pce içeren temizlik ürünleri, araştırma
kuru temizleme, karaciğer hastalıkları, karaciğer kanseri, temizlik ürünleri, pce içeren temizlik ürünleri, araştırma

Evdeki gizli zehir: Sıradan bir kimyasal, karaciğer hastalığı riskini üçe katlıyor

16:31 13.11.2025
© AP PhotoDünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© AP Photo
Abone ol
Günlük hayatta kullanılan temizlik ve yapıştırıcı ürünlerdeki bir kimyasalın karaciğerde ciddi hasara yol açtığı ortaya çıktı. Bilim insanları, bu maddenin 'sessizce ilerleyen' karaciğer hastalıklarının nedeni olabileceğini söylüyor.
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, kuru temizleme işlemlerinde ve bazı ev ürünlerinde kullanılan PCE (tetrakloroetilen) adlı kimyasalın ciddi karaciğer hasarına yol açabileceğini ortaya koydu. Keck Medicine of USC’den araştırmacılar, bu kimyasala maruz kalan kişilerde karaciğer fibrozunun (yani karaciğerin yara dokusuyla kaplanmasının) üç kat daha fazla görüldüğünü tespit etti.

Kuru temizleme kokusu, fark etmeden solunan tehlike

PCE, genellikle kuru temizleme, leke çıkarıcı, yapıştırıcı ve metal cilaları gibi ürünlerde kullanılıyor. Kimyasal havaya karışarak solunabiliyor veya toprağa sızarak içme suyuna ulaşabiliyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, PCE’yi 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırıyor. Daha önce mesane kanseri ve lenfoma gibi hastalıklarla da bağlantı kurulmuştu.

Fazla maruziyet, daha büyük risk

Araştırmada, 2017–2020 arasında toplanan veriler incelendi. Katılımcıların yüzde 7’sinin kanında PCE tespit edildi. Bu kişilerde karaciğer hasarı riski üç kat arttı. Üstelik her küçük artışta risk orantılı olarak büyüyordu. Gelir düzeyi yüksek kişilerin kanında daha fazla PCE’ye rastlandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kuru temizleme hizmetlerini daha sık kullanmaları olabilir.
Araştırmacılar, PCE’ye maruz kalma oranının yüksek olduğu kişilerin karaciğer taramalarını daha sık yaptırması gerektiğini belirtti.
Şekerli içecek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
SAĞLIK
Bilim insanları uyardı: Şekerli ve diyet içecekler karaciğer hastalıklarını artırıyor
8 Ekim, 14:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала