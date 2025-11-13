https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/evdeki-gizli-zehir-siradan-bir-kimyasal-karaciger-hastaligi-riskini-uce-katliyor-1100970885.html

Evdeki gizli zehir: Sıradan bir kimyasal, karaciğer hastalığı riskini üçe katlıyor

Yapılan araştırmada günlük temizlik ürünlerinin ve kuru temizlemede kullanılan PCE içeren ürünlerin karaciğer hastalıklarını üç kat artırdığı öğrenildi.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, kuru temizleme işlemlerinde ve bazı ev ürünlerinde kullanılan PCE (tetrakloroetilen) adlı kimyasalın ciddi karaciğer hasarına yol açabileceğini ortaya koydu. Keck Medicine of USC’den araştırmacılar, bu kimyasala maruz kalan kişilerde karaciğer fibrozunun (yani karaciğerin yara dokusuyla kaplanmasının) üç kat daha fazla görüldüğünü tespit etti.Kuru temizleme kokusu, fark etmeden solunan tehlike PCE, genellikle kuru temizleme, leke çıkarıcı, yapıştırıcı ve metal cilaları gibi ürünlerde kullanılıyor. Kimyasal havaya karışarak solunabiliyor veya toprağa sızarak içme suyuna ulaşabiliyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, PCE’yi 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırıyor. Daha önce mesane kanseri ve lenfoma gibi hastalıklarla da bağlantı kurulmuştu.Fazla maruziyet, daha büyük risk Araştırmada, 2017–2020 arasında toplanan veriler incelendi. Katılımcıların yüzde 7’sinin kanında PCE tespit edildi. Bu kişilerde karaciğer hasarı riski üç kat arttı. Üstelik her küçük artışta risk orantılı olarak büyüyordu. Gelir düzeyi yüksek kişilerin kanında daha fazla PCE’ye rastlandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kuru temizleme hizmetlerini daha sık kullanmaları olabilir.Araştırmacılar, PCE’ye maruz kalma oranının yüksek olduğu kişilerin karaciğer taramalarını daha sık yaptırması gerektiğini belirtti.

