Gazeteci Alican Uludağ'a Şule Çet davası hükümlüsüyle ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma

16.11.2025

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada A.U. isimli kişi tarafından 'infaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor' şeklinde yapılan paylaşımda, hükümlü Berk Akand'ın Şule Çet'in öldürülmesine iştirak suçundan tahliye edildiği iddiasına yer verildiği aktarıldı.Açıklamada, 29 Mayıs 2018'de Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu, 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay, 'cinsel saldırıya yardım etmek' suçundan 5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği belirtildi.İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda mahkumiyet hükümlerinin kesinleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, sosyal medyadan yapılan paylaşımın kamuoyuna açık kitle iletişim araçlarına konu olduğu, paylaşım ve dolayısıyla haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından, A.U. hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

