https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/dsiye-tasra-teskilatinda-gorevsendirilmek-uzere-1389-personel-alinacak-1101045327.html

DSİ'ye taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne 1389 personelin alınacağı bilgisini paylaştı. Söz konusu personel taşra teşkilatında... 16.11.2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı paylaşımında "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleşecek.

