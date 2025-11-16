Türkiye
DSİ'ye taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alınacak
DSİ'ye taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne 1389 personelin alınacağı bilgisini paylaştı. Söz konusu personel taşra teşkilatında... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-16T21:59+0300
2025-11-16T22:01+0300
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı paylaşımında "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleşecek.
21:59 16.11.2025 (güncellendi: 22:01 16.11.2025)
© AA / Utku UçrakTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
© AA / Utku Uçrak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne 1389 personelin alınacağı bilgisini paylaştı. Söz konusu personel taşra teşkilatında görevlendirilecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı paylaşımında "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla
210 usta yardımcısı,
154 aşçı yardımcısı,
154 şoför,
140 düz işçi,
116 bakımcı-yağcı,
105 sürveyan,
69 sondaj işçisi,
66 treyler operatör yardımcısı,
64 laborant yardımcısı,
59 teknisyen,
58 topoğraf,
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni,
15 akaryakıtçı,
13 hidrolog yardımcısı,
7 jeofizik teknisyeni,
5 alet operatörü,
2 teknik ressam,
2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleşecek.
