Türkiye
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: İşçileri çıkarma çalışmaları sürüyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/besiktasta-metro-insaatinda-cokme-meydana-geldi-1101033063.html
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: İşçileri çıkarma çalışmaları sürüyor
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: İşçileri çıkarma çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Kabataş’ta yürütülen metro inşaatında henüz nedeni belirlenemeyen bir çökme meydana geldi. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T21:49+0300
2025-11-15T21:58+0300
türki̇ye
metro
kabataş
meclis
beyoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/07/1076117708_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8eb80ea2d27f5379390ce8f0c975bf70.jpg
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/bakan-yerlikaya-geregi-yapildi-diyerek-duyurdu-kizinin-yaninda-babaya-saldiran-sehir-eskiyasi-1101032316.html
türki̇ye
kabataş
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/07/1076117708_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1bf01f704680ca1a55e92e850b3afe2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
metro, kabataş, meclis, beyoğlu
metro, kabataş, meclis, beyoğlu

Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: İşçileri çıkarma çalışmaları sürüyor

21:49 15.11.2025 (güncellendi: 21:58 15.11.2025)
Sputnik son dakika
Sputnik son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kabataş’ta yürütülen metro inşaatında henüz nedeni belirlenemeyen bir çökme meydana geldi.
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.
Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.
Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: 'Kızının yanında babaya saldıran şehir eşkıyası yakalandı'
18:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала