Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: İşçileri çıkarma çalışmaları sürüyor
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: İşçileri çıkarma çalışmaları sürüyor
Kabataş’ta yürütülen metro inşaatında henüz nedeni belirlenemeyen bir çökme meydana geldi. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: İşçileri çıkarma çalışmaları sürüyor
21:49 15.11.2025 (güncellendi: 21:58 15.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kabataş’ta yürütülen metro inşaatında henüz nedeni belirlenemeyen bir çökme meydana geldi.
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.
Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.
Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.