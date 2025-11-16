https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/bakanliktan-sule-cet-davasiyla-ilgili-aciklama--cezasinin-infazi-devam-etmektedir-tahliye-1101044987.html
Bakanlıktan Şule Çet davasıyla ilgili açıklama: 'Cezasının infazı devam etmektedir, tahliye edilmemiştir'
Bakanlıktan Şule Çet davasıyla ilgili açıklama: 'Cezasının infazı devam etmektedir, tahliye edilmemiştir'
Adalet Bakanlığı, Şule Çet davası hükümlüsü 'Berk Akand'ın tahliye edildiği' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 29 Mayıs 2018'de Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 10 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği anımsatıldı.Aksu'nun halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay, 'cinsel saldırıya yardım etmek' suçundan 5 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.İstinaf ve Yargıtay'ın incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümlerinin onaylandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Adalet Bakanlığı, Şule Çet davası hükümlüsü 'Berk Akand'ın tahliye edildiği' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 29 Mayıs 2018'de Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 10 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği anımsatıldı.
Aksu'nun halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay, 'cinsel saldırıya yardım etmek' suçundan 5 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.
İstinaf ve Yargıtay'ın incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümlerinin onaylandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.
Ayrıca adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak, hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır."