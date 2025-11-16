https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/bakanliktan-sule-cet-davasiyla-ilgili-aciklama--cezasinin-infazi-devam-etmektedir-tahliye-1101044987.html

Bakanlıktan Şule Çet davasıyla ilgili açıklama: 'Cezasının infazı devam etmektedir, tahliye edilmemiştir'

'Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği' yönünde medyada yer alan haber ve iddialar sonrası açıklama yapan Adalet Bakanlığı, Berk Akand adlı hükümlünün... 16.11.2025

Adalet Bakanlığı, Şule Çet davası hükümlüsü 'Berk Akand'ın tahliye edildiği' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 29 Mayıs 2018'de Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 10 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği anımsatıldı.Aksu'nun halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay, 'cinsel saldırıya yardım etmek' suçundan 5 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.İstinaf ve Yargıtay'ın incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümlerinin onaylandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

