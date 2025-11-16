https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/ankarada-balkiz-tuzagi-gece-kuluplerine-operasyon-yapildi-gozaltilar-var-1101035334.html
Ankara'da 'balkız' tuzağı: Gece kulüplerine operasyon yapıldı, gözaltılar var
Ankara'da 'balkız' tuzağı: Gece kulüplerine operasyon yapıldı, gözaltılar var
Sputnik Türkiye
Ankara'da gece kulüplerine düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. 16.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-16T10:16+0300
2025-11-16T10:16+0300
2025-11-16T10:17+0300
türki̇ye
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
asayiş
fuhuş
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101035439_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_1adb58dd2e9e223d7305405dd572698e.png
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bazı gece kulüplerinde fuhuş ve dolandırıcılık yapan şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışma başlattı.Ankara'da gece kulüplerine baskınAnkara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında denetimler yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Balkız ismiyle sevgililik vaadiEkipler, "baltuzağı" ve "balkız" olarak anılan kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkeklerle Kızılay'daki 4 gece kulübünde buluşma ayarladıklarını tespit etti.Kadınların, "sevgililik" vaadiyle kandırdıkları erkeklerin paralarını aldıkları ve paranın bir kısmını işletmelere verdikleri de belirlendi.Gözaltılar varAsayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılık şubelerince gece kulüplerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 iş yeri ise mühürlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/bakan-yerlikaya-duyurdu-22-ilde-orkinos-operasyonu-yapildi-138-ust-duzey-organize-suc-orgutu-uyesi-1100999028.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101035439_212:0:1236:768_1920x0_80_0_0_bb8157213d3b9c701611f91bb22a3ca0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, asayiş, fuhuş, gözaltı
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, asayiş, fuhuş, gözaltı
Ankara'da 'balkız' tuzağı: Gece kulüplerine operasyon yapıldı, gözaltılar var
10:16 16.11.2025 (güncellendi: 10:17 16.11.2025)
Ankara'da gece kulüplerine düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bazı gece kulüplerinde fuhuş ve dolandırıcılık yapan şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışma başlattı.
Ankara'da gece kulüplerine baskın
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında denetimler yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Balkız ismiyle sevgililik vaadi
Ekipler, "baltuzağı" ve "balkız" olarak anılan kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkeklerle Kızılay'daki 4 gece kulübünde buluşma ayarladıklarını tespit etti.
Kadınların, "sevgililik" vaadiyle kandırdıkları erkeklerin paralarını aldıkları ve paranın bir kısmını işletmelere verdikleri de belirlendi.
Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılık şubelerince gece kulüplerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 iş yeri ise mühürlendi.