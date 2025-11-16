https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/ankarada-balkiz-tuzagi-gece-kuluplerine-operasyon-yapildi-gozaltilar-var-1101035334.html

Ankara'da 'balkız' tuzağı: Gece kulüplerine operasyon yapıldı, gözaltılar var

Ankara'da 'balkız' tuzağı: Gece kulüplerine operasyon yapıldı, gözaltılar var

Sputnik Türkiye

Ankara'da gece kulüplerine düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. 16.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-16T10:16+0300

2025-11-16T10:16+0300

2025-11-16T10:17+0300

türki̇ye

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

asayiş

fuhuş

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101035439_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_1adb58dd2e9e223d7305405dd572698e.png

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bazı gece kulüplerinde fuhuş ve dolandırıcılık yapan şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışma başlattı.Ankara'da gece kulüplerine baskınAnkara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında denetimler yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Balkız ismiyle sevgililik vaadiEkipler, "baltuzağı" ve "balkız" olarak anılan kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkeklerle Kızılay'daki 4 gece kulübünde buluşma ayarladıklarını tespit etti.Kadınların, "sevgililik" vaadiyle kandırdıkları erkeklerin paralarını aldıkları ve paranın bir kısmını işletmelere verdikleri de belirlendi.Gözaltılar varAsayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılık şubelerince gece kulüplerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 iş yeri ise mühürlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/bakan-yerlikaya-duyurdu-22-ilde-orkinos-operasyonu-yapildi-138-ust-duzey-organize-suc-orgutu-uyesi-1100999028.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, cumhuriyet başsavcılığı, asayiş, fuhuş, gözaltı