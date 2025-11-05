https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/almanya-basbakani-merz-suriyelilerin-evine-donmesini-istiyor-1100752025.html

Almanya Başbakanı Merz, Suriyelilerin evine dönmesini istiyor

Almanya Başbakanı Merz, Suriyelilerin evine dönmesini istiyor

Sputnik Türkiye

Almanya Şansölyesi, ülkesinin Suriyelileri geri göndermeye başlayacağını söyledi. Ancak kulis bilgilerine göre durum göründüğünden daha karışık ve bu adım AfD’nin yükselini önlemek için.

2025-11-05T12:38+0300

2025-11-05T12:38+0300

2025-11-05T12:38+0300

dünya

almanya

friedrich merz

suriyeliler

almanya için alternatif (afd)

haberler

alice weidel

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751569_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_04134d44afd1432c2e947bec15e40523.jpg

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, ülkedeki yaklaşık 1 milyon Suriyeli için net bir mesaj verdi: "İç savaş sona erdi. Almanya'da iltica gerekçesi artık yok, geri dönüşleri başlatabiliriz."Merz'in açıklaması, Alternatif für Deutschland (AfD) partisinin göç karşıtı baskısının gölgesinde geldi. AfD liderleri Suriyelilerin kitlesel olarak 'zorla iade' edilmesi gerektiğini savunurken, Merz partisi içindeki sağa kayışı hızlandırmaya çalışıyor. Avrupa basınına göre ‘hedefi, göç politikasında sertleşerek AfD ile yarışta elini güçlendirmek.’ Bu adım, özellikle beş eyalet seçimleri öncesinde dikkat çekici.Gerçekte ne değişecek?Merz şimdilik suç işlemiş olan Suriyelilerin sınır dışı edilmesini özellikle işaret etti ve Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara’yı Berlin'e davet ettiğini açıkladı. Amaç, iade ve işbirliği yollarını görüşmek. 2024-2025 verilerine göre yüzbinlerce Suriyeli Almanya'da istihdam edildi. Bazıları artık Alman vatandaşı. Bu yüzden toplu bir 'geri gönderme' kolay olmayacak.AfD baskısı ve siyasi hesapAfD, Merz'in daha sağa kaymasını yetersiz bularak 'koruma statülerinin geri alınması' ve 'zorla sınır dışı' gibi daha sert taleplerde bulunuyor. AfD eşbaşkanı Alice Weidel, "Koruma statüleri geri alınmalı. Gitmezlerse zorla sınır dışı edilsinler" diyen ifadeler kullandı.Muhalefetteki AfD'nin bu saldırgan pozisyonu, Alman basınına göre de Merz için hem bir politika alanı açıyor hem de politika belirlemede risk oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/cumhurbaskani-erdogan-almanya-sansolyesi-merzi-karsiladi-1100619015.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merz, suriyeliler, almanya, geri dönüş, haberler, almanya haberleri, suriye haberleri