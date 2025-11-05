https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/almanya-basbakani-merz-suriyelilerin-evine-donmesini-istiyor-1100752025.html
Almanya Başbakanı Merz, Suriyelilerin evine dönmesini istiyor
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, ülkedeki yaklaşık 1 milyon Suriyeli için net bir mesaj verdi: "İç savaş sona erdi. Almanya'da iltica gerekçesi artık yok, geri dönüşleri başlatabiliriz."Merz'in açıklaması, Alternatif für Deutschland (AfD) partisinin göç karşıtı baskısının gölgesinde geldi. AfD liderleri Suriyelilerin kitlesel olarak 'zorla iade' edilmesi gerektiğini savunurken, Merz partisi içindeki sağa kayışı hızlandırmaya çalışıyor. Avrupa basınına göre ‘hedefi, göç politikasında sertleşerek AfD ile yarışta elini güçlendirmek.’ Bu adım, özellikle beş eyalet seçimleri öncesinde dikkat çekici.Gerçekte ne değişecek?Merz şimdilik suç işlemiş olan Suriyelilerin sınır dışı edilmesini özellikle işaret etti ve Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara’yı Berlin'e davet ettiğini açıkladı. Amaç, iade ve işbirliği yollarını görüşmek. 2024-2025 verilerine göre yüzbinlerce Suriyeli Almanya'da istihdam edildi. Bazıları artık Alman vatandaşı. Bu yüzden toplu bir 'geri gönderme' kolay olmayacak.AfD baskısı ve siyasi hesapAfD, Merz'in daha sağa kaymasını yetersiz bularak 'koruma statülerinin geri alınması' ve 'zorla sınır dışı' gibi daha sert taleplerde bulunuyor. AfD eşbaşkanı Alice Weidel, "Koruma statüleri geri alınmalı. Gitmezlerse zorla sınır dışı edilsinler" diyen ifadeler kullandı.Muhalefetteki AfD'nin bu saldırgan pozisyonu, Alman basınına göre de Merz için hem bir politika alanı açıyor hem de politika belirlemede risk oluşturuyor.
2025
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, ülkedeki yaklaşık 1 milyon Suriyeli için net bir mesaj verdi: "İç savaş sona erdi. Almanya'da iltica gerekçesi artık yok, geri dönüşleri başlatabiliriz."
Merz'in açıklaması, Alternatif für Deutschland (AfD) partisinin göç karşıtı baskısının gölgesinde geldi. AfD liderleri Suriyelilerin kitlesel olarak 'zorla iade' edilmesi gerektiğini savunurken, Merz partisi içindeki sağa kayışı hızlandırmaya çalışıyor. Avrupa basınına göre ‘hedefi, göç politikasında sertleşerek AfD ile yarışta elini güçlendirmek.’ Bu adım, özellikle beş eyalet seçimleri öncesinde dikkat çekici.
Merz şimdilik suç işlemiş olan Suriyelilerin sınır dışı edilmesini özellikle işaret etti ve Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara’yı Berlin'e davet ettiğini açıkladı. Amaç, iade ve işbirliği yollarını görüşmek.
Ancak geniş çaplı zorunlu geri dönüşler için hem uluslararası hukuk hem de pratik zorluklar var: Almanya'da yıllardır çalışan, entegrasyon sağlamış ve vatandaşlığa geçen yüzbinlerce Suriyeli bulunuyor.
2024-2025 verilerine göre yüzbinlerce Suriyeli Almanya'da istihdam edildi. Bazıları artık Alman vatandaşı. Bu yüzden toplu bir 'geri gönderme' kolay olmayacak.
AfD baskısı ve siyasi hesap
AfD, Merz'in daha sağa kaymasını yetersiz bularak 'koruma statülerinin geri alınması' ve 'zorla sınır dışı' gibi daha sert taleplerde bulunuyor. AfD eşbaşkanı Alice Weidel, "Koruma statüleri geri alınmalı. Gitmezlerse zorla sınır dışı edilsinler" diyen ifadeler kullandı.
Muhalefetteki AfD'nin bu saldırgan pozisyonu, Alman basınına göre de Merz için hem bir politika alanı açıyor hem de politika belirlemede risk oluşturuyor.